Корреспондент Los Angeles Times восхитился красотами Крымского полуострова

Сотрудник Los Angeles Times Джефф Опдайк, как оказалось уже неоднократно посещал Крымский полуостров и прикипел всей душой к его красотам.

- Я был здесь пять раз, и считаю, что это живописная, гостеприимная страна, в которой нужно обязательно побывать, - написал американец и добавил, что рекомендует путешествие даже тем, кто не хочет «подпитывать экономику спорной территории своими туристическими долларами».

Журналист дает ответ и на вопрос, который наверняка возникнет у читателей: - Почему, несмотря на политически напряженную ситуацию он советует Крым для туризма?

И напоминает, что совсем недавно канцлер Германии Ангела Меркель во всеуслышание заявила, что нельзя убирать санкции, до того времени, когда Российская Федерация не отдаст Крым Украине. Да и американский госдепартамент настойчиво призывает не совершать путешествия на опальный полуостров.

Затем Джефф Опдайк с упоением начинает рассказывать об уникальных красотах и достопримечательностях полюбившегося ему Крыма. Восхищение у него вызывает практически все крымское. Американский журналист описывает канатный мост на вершине Ай-Петри. Ему по душе высота и даже сильный ветер, который здесь частенько дует.

Журналист настаивает на том, что отправной точкой для странствий должна стать Ялта, которая является жемчужиной Южного берега Крыма.

- Я убежден, что Ялта - это Санта-Барбара России, - считает зарубежный гость. - Ялта, компактный город с населением почти 80 000 человек, втискивается между Черным морем и нависающей горной грядой. Бутики, клубы, рестораны и отели выстроились вдоль широкой зеленой набережной вдоль береговой линии. Конечно, памятник Ленину стоит на страже, а фреска с изображением мореплавателя Владимира Путина напоминает, какой стране сейчас принадлежит полуостров.

Приглашает он своих читателей продегустировать и крымские вина. Не забыл американец и о Воронцовском дворце.

- Крым, во многом остался таким же, каким был в девятнадцатом веке, - отмечает Джефф Опдайк. - Приезжаете и вы поймете, почему цари, князья и советские политики предпочитали Крым для отдыха.

В статье нашлось также место для описания Ливадийского дворца, Ласточкиного гнезда.

В завершении журналист рассказывает о том, как можно преодолеть языковой барьер с помощью различных приложений и гаджетов.