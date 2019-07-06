2019-07-06T15:54:17+03:00
Общество

Корреспондент Los Angeles Times восхитился красотами Крымского полуострова

Американский журналист поделился в своей статье впечатлениями и дал советы, где обязательно нужно побывать
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
С Ай-Петри открывается чудесный вид на Ялту, в которой журналист советует обязательно побывать.С Ай-Петри открывается чудесный вид на Ялту, в которой журналист советует обязательно побывать.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сотрудник Los Angeles Times Джефф Опдайк, как оказалось уже неоднократно посещал Крымский полуостров и прикипел всей душой к его красотам.

- Я был здесь пять раз, и считаю, что это живописная, гостеприимная страна, в которой нужно обязательно побывать, - написал американец и добавил, что рекомендует путешествие даже тем, кто не хочет «подпитывать экономику спорной территории своими туристическими долларами».

Журналист дает ответ и на вопрос, который наверняка возникнет у читателей: - Почему, несмотря на политически напряженную ситуацию он советует Крым для туризма?

И напоминает, что совсем недавно канцлер Германии Ангела Меркель во всеуслышание заявила, что нельзя убирать санкции, до того времени, когда Российская Федерация не отдаст Крым Украине. Да и американский госдепартамент настойчиво призывает не совершать путешествия на опальный полуостров.

Затем Джефф Опдайк с упоением начинает рассказывать об уникальных красотах и достопримечательностях полюбившегося ему Крыма. Восхищение у него вызывает практически все крымское. Американский журналист описывает канатный мост на вершине Ай-Петри. Ему по душе высота и даже сильный ветер, который здесь частенько дует.

Журналист настаивает на том, что отправной точкой для странствий должна стать Ялта, которая является жемчужиной Южного берега Крыма.

- Я убежден, что Ялта - это Санта-Барбара России, - считает зарубежный гость. - Ялта, компактный город с населением почти 80 000 человек, втискивается между Черным морем и нависающей горной грядой. Бутики, клубы, рестораны и отели выстроились вдоль широкой зеленой набережной вдоль береговой линии. Конечно, памятник Ленину стоит на страже, а фреска с изображением мореплавателя Владимира Путина напоминает, какой стране сейчас принадлежит полуостров.

Приглашает он своих читателей продегустировать и крымские вина. Не забыл американец и о Воронцовском дворце.

- Крым, во многом остался таким же, каким был в девятнадцатом веке, - отмечает Джефф Опдайк. - Приезжаете и вы поймете, почему цари, князья и советские политики предпочитали Крым для отдыха.

В статье нашлось также место для описания Ливадийского дворца, Ласточкиного гнезда.

В завершении журналист рассказывает о том, как можно преодолеть языковой барьер с помощью различных приложений и гаджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео, как в Евпатории взорвалась машина, припаркованная возле многоэтажки
Автолюбителя из Севастополя оштрафовали на 10 000 рублей за взятку инспектору ГИБДД
В Керчи отметят День семьи, любви и верности
Мэр Евпатории Филонов встретил свое 45-летие в СИЗО
Погода в Крыму 6 июля: ветер и тепло до +30
Для восстановления разрушенного стихией спуска Котовского в Севастополе рабочие трудятся без выходных
Жители Севастополя празднуют 217 лет со дня рождения Павла Нахимова
Виновник смертельного ДТП в Севастополе отказывается выплачивать компенсацию отцу, у которого погибла дочь
Симферопольцы сообщают о массовой вырубке деревьев в Гагаринском парке
В Крыму открылся культурно-этнографический центр «В гостях у крымских татар»
На ЮБК пенсионерка упала в пустой бассейн глубиной два метра
Крымские пограничники рассказали об увеличении нарушений в море
С ветерком: К диспетчерской службе такси аэропорта «Симферополь» подключились еще два перевозчика
В Ялте под суд пойдет застройщик, который обманул дольщиков на 7,3 миллиона рублей
На трассе «Ялта-Севастополь» собственник незаконно огородил часть земли забором
В пятничное утро Симферополь сковали пробки
Подрядчик пообещал достроить заброшенный детский сад на въезде в Симферополь
В Крыму хотят построить гламурный кемпинг
В Симферополе 7 июля перекроют две улицы
Черноморский флот контролирует корабли НАТО, участвующие в учениях «Си-Бриз-2019»
Переменная облачность, но без осадков: погода в Крыму на 5 июля
В Евпатории задержали зятя, подозреваемого в убийстве тещи