2019-07-08T11:28:01+03:00
Происшествия

ФСБ накрыла в Севастополе подпольный цех по производству фальшивых документов

Житель Свердловска с 2016 года делал на заказ официальные бумаги различных ведомств России, стран СНГ и СССР [фото, видео]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Управление ФСБ России по Крыму и СевастополюФото: Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю
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В Севастополе накрыли подпольный цех по изготовлению поддельных документов. Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, документы подделывал 36-летний житель Свердловска.

На жителя Свердловска завели уголовное дело

На жителя Свердловска завели уголовное дело

Правоохранительные органы установили, что мужчина с 2016 года изготавливал официальные документы различных органов и ведомств России, стран СНГ и СССР. Мошенник покупал бланки на одном из запрещенных сайтов в Интернете. А потом печатал нужные заказчикам документы за денежное вознаграждение. Делал это мужчина в специально оборудованном помещении, где находились изготовленные им штампы и печати.

Мошенник мог подделать практически любой документ - будь то свидетельство о смерти или диплом. Фото: Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю

Мошенник мог подделать практически любой документ - будь то свидетельство о смерти или диплом. Фото: Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю

- Сбыт поддельных документов уроженец Свердловска осуществлял по всей России с использованием мер конспирации: отправлял документы по почте, получая оплату на подставные аккаунты электронных кошельков или банковские карты, - уточнили в пресс-службе ФСБ.

В отношении жителя Свердловска возбудили уголовное дело за «подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» (ч.1 ст. 327 УК РФ).

Задержанный изготавливал разные поддельные документы на заказ.Видео: Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю! другой источник

А В ЭТО ВРЕМЯ

На прошлой неделе в Крыму пресекли деятельность находчивой семейной пары, которая в течение нескольких лет подделывала документы о постановке на миграционный учет. Они оказывали услуги гражданам ближнего Зарубежья, желающим постоянно или временно жить на территории Российской Федерации. Супруги подделывали подписи в учетных документах и вносили туда недостоверные сведения, также использовались фальшивые штампы органов миграционного контроля. Мошенников задержали, возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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