"Россия и Запад ищут компромиссы, а Украине придется выздоравливать": Эксперт прокомментировал скандал вокруг Херсонеса и ЮНЕСКО

В специальном выпуске вестника ЮНЕСКО крымский музей-заповедник «Херсонес Таврический» обозначен как российская территория. Эксперт увидел в этом положительную тенденцию – к поиску компромисса между Западом и Россией, несмотря на истерики украинской стороны.

- Мы видим, что у Запада начинается изменение политики в отношениях с Россией. Вместо противостояния и жестких высказываний – все больше вполне разумных шагов и правильных, реалистичных оценок. Инцидент с ЮНЕСКО отражает именно эту тенденцию, - сказал КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Министр культуры Украины Евгений Нищук увидел этот вестник ЮНЕСКО с российским Херсонесом и разразился на своей странице в Facebook гневным комментарием.

- Это откровенное прямое заявление об аннексии, плевок в лицо всего международного сообщества! – заявил министр. - Ждем экстренной реакции и вмешательства министерства иностранных дел Украины.

Официальной реакции от ЮНЕСКО пока не последовало, но Владимир Джаралла не исключает, что организация может пойти на поводу у незалежной и исправить обозначение в вестнике.

- Вот только значения это не имеет. Истерика украинских политиков и дипломатов в последнее время лишь подтверждает общую тенденцию: Украина со своими вечными проблемами всем надоела, а портить из-за нее отношения с Россией все считают и так слишком дорогой ценой. Таким образом, перед нами пока еще очень хрупкая, но очень явная тенденция к тому, чтобы найти компромиссы по всем вопросам, которые между Западом и Россией считаются проблемными. А Украине, к сожалению, уготована печальная судьба страны, которая предала свои интересы, значительную часть своих граждан, а также дружбу со своим вечным союзником. Для этого, вероятно, ей потребуется время, чтобы исправиться и выздороветь, - заключил политолог.

СПРАВКА "КП"

Херсонес Таврический – развалины античного города-государства, расположены на территории современного Севастополя. В 422-421 годах до нашей эры Херсонес основали выходцы из Гераклеи. До наших дней дошли Херсонесский амфитеатр, построенный на рубеже III и IV веков, Херсонесский колокол, оборонительная башня Зенона, а также Агора - центральная площадь (V век до нашей эры). Территория города и хоры общей площадью около 500 гектаров входит в музей-заповедник «Херсонес Таврический».

В 2013 году заповедник включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЮНЕСКО назвала Херсонес Таврический российским: Киев возмутился и оскорбился

Министр культуры Украины Евгений Нищук разразился в соцсети гневным постом (подробнее)