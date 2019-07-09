«Хотим посмотреть ему в глаза»: Симферопольцы пошли искать живодера, который публиковал в Instagram фото убитых зверей

Провокационные фото симферопольца Максима вызвали бурю эмоций у интернет-пользователей. Житель крымской столицы рядом со снимками, где запечатлен отдых с друзьями, женой и маленькой дочкой, публикует фото убитых животных.

Особую ярость у пользователей соцсетей вызвал снимок с освежеванной головой, похожей на кошачью. Рядом лежала шкурка кошки. На момент публикации под этим снимком - больше десяти тысяч комментариев.

Кроме того, Максим публиковал снимки убитых свиней, коров и части их тела. И все это по соседству с фото семейного отдыха с детьми. «Живодерские» фотокарточки в соцсети отмечены как «потенциально неприемлемый контент».

Примечательно, что все снимки, вызвавшие бурю эмоций, были опубликованы еще в ноябре 2018 года. Тогда несколько знакомых написали ему в духе «зачем ты котика обижаешь». На что пользователь аккаунта ответил, «нечего мусор раскидывать». И только за последние сутки под постом появились тысячи комментариев.

В основном люди оставляют пожелания смерти тому, кто выложил эти кадры, и его семье. Помимо этого, в комментариях много угроз, нецензурной брани и требований привлечь к закону за жестокое обращение с животными.

Несмотря на осуждение и негатив, нашлись и те, кто защищает Максима.

- Он работает в мясной лавке, но ничего подобного не делал. Почему вы готовы убить человека из-за кота (еще не зная, правда это или нет). Такую шумиху подняли, что готовы убить человека, желаете смерти его семье и дочери, - написал пользователь соцсети.

Пока что связаться с Максимом не удалось – его мобильный телефон «временно заблокирован», а на сообщения в соцсетях молодой человек не отвечает.

Однако несколько жителей Симферополя вычислили место, где может работать предполагаемый автор жестоких фото и пошли искать его.

- Мы хотим просто посмотреть ему в глаза. И еще пусть он ответит за свои действия. Возможно, отведем в МВД, - сообщил один из активистов «Комсомольской правде - Крым».

ОФИЦИАЛЬНО

Ольга КОНДРАШОВА, руководитель пресс-службы МВД по Республике Крым:

- Информация, размещенная в СМИ, сейчас проверяется. По итогам проверки будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с действующим законодательством. Заявления в полицию никто не подавал.