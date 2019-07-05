В Севастополе начался капремонт детского сада по улице Николая Музыки

В Севастополе приступили к капитальному ремонту детского сада на улице Николая Музыки.

Дошкольное учреждение возвели в конце 70-х годов, но c 90-х здание по использовали не по назначению. Лишь в минувшем году власти смогли вернуть его в систему дошкольного образования. И уже после всех юридических процедур детсад на 288 мест можно было приводить в порядок.

- Ремонтные работы только что стартовали, но правительство сделает все для того, чтобы это сооружение вновь стало детским садом — только на сей раз новым с современным. Мы убеждены, что ремонтные работы проведут качественно и уложатся в установленные сроки. После открытия дошкольного учреждения, напомню, более чем на 280 мест, жители микрорайона смогут приводить сюда своих детей, не опасаясь очередей, - отметил Дмитрий Овсянников.

В рамках капремонта в детском салу проведут внутреннюю отделку и облицовку здания, отремонтируют крышу, заменят внутренние и наружные инженерные сети, водопровод, канализацию, отопление и электроснабжение. Кроме того, учреждение оснастят новым современным оборудованием.