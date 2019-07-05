В Севастополе начался ремонт важнейшей для Северной стороны улицы Громова

В Севастополе стартовал капитальный ремонт дороги на улице Громова длинной в два километра.

Данная трасса – одна из самых оживленных и важных на Северной стороне города. Проконтролировать работы на место прибыл губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

- Сейчас на Северной стороне Севастополя подрядчики заканчивают ремонтные работы на улице Леваневского и Загордянского - совсем скоро их полностью откроют для транспорта. В настоящий же момент уже идет ремонт улицы Громова. Здесь рабочие заменят асфальтное покрытие, организуют пешеходные дорожки и освещение. При этом мы не намерены останавливать движение транспорта на улице Громова. Постараемся выйти из ситуации, не прибегая к этой мере, - отметил Дмитрий Овсянников.

Таким образом, после окончания ремонта на улице будет пешеходная зона, 16 пешеходных переходов, ограждение от дороги – проложат даже сеть дождевой канализации.

Подрядчик обязуется закончить ремонт до ноября текущего года.