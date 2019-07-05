2019-07-05T19:16:55+03:00
Общество

Ремонт поликлиники на улице Геннериха в Севастополе завершат до конца июля

Подрядчик также благоустроил сквер перед медучреждением
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Капитальный ремонт севастопольской поликлиники на улице Геннериха при городской больнице №1 рассчитывают завершить до конца месяца, сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

- Заканчивается ремонт поликлиники на улице Геннериха, 1. Через месяц обновленная поликлиника вновь сможет принять пациентов. Подрядчики удовлетворительно выполнили свою работу на объекте, - отметил глава города.

Поле реконструкции на каждом этаже медучреждения появятся залы ожидания с телевизорами, чтобы пациенты смогли в комфортных условиях коротать время до приема.

За одну смену поликлиника может принять 200 пациентов, штат медработников на данным момент насчитывает 19 врачей.

Кроме того, сквер для прогулок пи отдыха перед поликлиникой тоже облагородили: рабочие установили парковую мебель, положили плитку на пешеходные дорожки, высадили кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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