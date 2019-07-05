В Севастополе почтили память адмирала Павла Нахимова

В Севастополе почтили память великого флотоводца Павла Степановича Нахимова, который родился ровно 217 лет назад.

В частности, к памятнику выдающемуся адмиралу пришли руководители города, представители Черноморского флота, юные нахимовцы, гости и жители города. Все они хотели отдать дань уважения Павлу Нахимову.

- Вся жизнь этого героического человека – это служба Отчизне. Павел Степанович – это ярчайший пример героического прошлого нашего города, которое наполняет нас гордостью и в то же время воспитывает в нас чувство долга и патриотизм. Все, кто пришел сегодня с цветами и словами благодарности за незабвенные подвиги адмирала Нахимова, должны бережно хранить традиции нашего славного Севастополя и передавать их подрастающему поколению, - отметил замгубернатора Севастополя Андрей Шишкин.

Кроме того, 5 июля в Свято-Владимирском соборе, который является усыпальницей адмиралов – прошла панихида в память Павла Нахимова и всех упокоенных в соборе адмиралов.