Симферополь встретил День семьи, любви и верности: Яркие моменты праздника

В столице Республики Крым хороший, добрый, замечательный праздник - День семьи, любви и верности.

Фотозона привлекла внимание отдыхающих.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе праздник начался в Детском парке, где прошел молебен «Петру и Февронии» с молебна «О благополучии крымских семей и о даровании семьи тем, кто ее не имеет».

В торжествах приняли участие известные люди Крыма.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Затем эстафету перехватил парк имени Юрия Гагарина, там стартовал масштабный праздник «Город семьи».

Юные жители Симферополя с удовольствием играли.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Шоу, акции, мастер-классы и площадки - творческие, развлекательные и анимационные, не пустовали

На дорожки вышли самые маленькие крымчане.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Самое волнующее соревнование, это конечно, чемпионат для самых маленьких горожан «Ползунки 2019». Когда на дорожки вышли , а вернее выползли крошки. Родителям пришлось пойти на различные ухищрения, чтобы малышня начала активное движение.

Художники порадовали своими талантами.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Любители рисования начали писать картины с живой натуры, прямо в парке, под сенью деревьев.

В Крыму много талантливых детей.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Оказалось, что в Симферополе живет много будущих Айвазовских и Шемякиных.

Мастер-классы собрали много желающих.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Хватает в столице и желающих стать скульптурами и гончарных дел мастерами.

Дети гордятся своими работами.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Маленькие участники праздника для близких своими приготовили замечательные подарки с добрыми пожеланиями.

КСТАТИ

8 июля в России отмечают День святых Петра и Февронии Муромских. Князь познакомился с девушкой из семьи пасечника, когда страдал от проказы. Феврония избавила Петра от тяжкой хвори. И он женился на ней, потому что оценил ее благочестие, ум и красоту. Немало испытаний выпало на долю супружеской четы. Жизненный путь не был усыпан розами, но смогли сохранить свой семейный союз. В мир иной они отошли в один день.

Традиционным символом Дня любви, верности и любви стала ромашка: белая, чистая и настоящая.