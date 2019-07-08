Симферополь встретил День семьи, любви и верности: Яркие моменты праздника
В столице Республики Крым хороший, добрый, замечательный праздник - День семьи, любви и верности.
Фотозона привлекла внимание отдыхающих.Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Симферополе праздник начался в Детском парке, где прошел молебен «Петру и Февронии» с молебна «О благополучии крымских семей и о даровании семьи тем, кто ее не имеет».
В торжествах приняли участие известные люди Крыма.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Затем эстафету перехватил парк имени Юрия Гагарина, там стартовал масштабный праздник «Город семьи».
Юные жители Симферополя с удовольствием играли.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Шоу, акции, мастер-классы и площадки - творческие, развлекательные и анимационные, не пустовали
На дорожки вышли самые маленькие крымчане.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Самое волнующее соревнование, это конечно, чемпионат для самых маленьких горожан «Ползунки 2019». Когда на дорожки вышли , а вернее выползли крошки. Родителям пришлось пойти на различные ухищрения, чтобы малышня начала активное движение.
Художники порадовали своими талантами.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Любители рисования начали писать картины с живой натуры, прямо в парке, под сенью деревьев.
В Крыму много талантливых детей.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Оказалось, что в Симферополе живет много будущих Айвазовских и Шемякиных.
Мастер-классы собрали много желающих.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Хватает в столице и желающих стать скульптурами и гончарных дел мастерами.
Дети гордятся своими работами.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Маленькие участники праздника для близких своими приготовили замечательные подарки с добрыми пожеланиями.
КСТАТИ
8 июля в России отмечают День святых Петра и Февронии Муромских. Князь познакомился с девушкой из семьи пасечника, когда страдал от проказы. Феврония избавила Петра от тяжкой хвори. И он женился на ней, потому что оценил ее благочестие, ум и красоту. Немало испытаний выпало на долю супружеской четы. Жизненный путь не был усыпан розами, но смогли сохранить свой семейный союз. В мир иной они отошли в один день.
Традиционным символом Дня любви, верности и любви стала ромашка: белая, чистая и настоящая.
ИСТОЧНИК KP.RU