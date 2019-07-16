2019-07-16T20:34:16+03:00
Общество

Фотоконкурс: Поздравь моряков классным фото!

У многих есть классные фотографии на военно-морскую тематику. Пора показать их миру!
Поделиться:
Алиса Толмачева, участница фотоконкурса КП ко Дню ВМФ-2017Алиса Толмачева, участница фотоконкурса КП ко Дню ВМФ-2017
Изменить размер текста:

Накануне грандиозного праздника - Дня Военно-Морского Флота, который отмечается 28 июля, «Комсомольская правда» - Крым» проводит фотоконкурс «Поздравь моряков классным фото!», посвященный красе и гордости полуострова - Черноморскому флоту.

У многих есть классные фотографии на военно-морскую тематику.

Моряки, у вас есть снимки с дальних походов или с родной базы? Хотите показать вмем флотские будни? Жители и гости Крыма и Севастополя, у вас есть потрясающие снимки, сделанные на море, у моря, в море?

Пора показать их миру!

1. Загружайте ваше фото на наш сайт и голосуйте за понравившиеся!

2. Присылайте на почту kp.crimea@phkp.ru с пометкой «На конкурс «Поздравь моряков классным фото!»

Работы принимаются до 27 июля.

Победителей определим 28 июля в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"В 7 на танцы, в 10 на фехтование": Специалисты назвали лучшие занятия для детей разного возраста
Сегодня врачи озабочены малоподвижным образом детей, поэтому родители стараются как можно раньше отдать ребенка в спорт. Но в каком возрасте это можно сделать, не причинив вреда? Разбираемся со специалистами
Новости 24
Крым получит еще 81,5 млрд на реализацию ФЦП
В Крыму 15 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Около 70 населенных пунктов Крыма могут попасть в зону подтопления
Симферопольцы ставят под сомнение реальные сроки окончания работ на набережной реки Салгир
В Севастополе боятся, что турнир по регби разрушит главный стадион города
В Ялте появится светомузыкальный фонтан
Крымские власти выделят на ремонт кровель 300 миллионов рублей
Крымские налоговики нашли у гражданина Грузии 110 литров вина «без документов»
Крымские музейщики готовы передать суду Амстердама все требуемые документы на скифское золото
Грузовики с трассы «Таврида» перенаправят на старую дорогу «Симферополь-Керчь»
В Севастополе на несколько дней перекроют спуск Котовского
В Черноморском районе в песке застряла легковушка с двумя детьми
На центральной улице Симферополя начали ремонтировать тротуар