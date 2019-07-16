Накануне грандиозного праздника - Дня Военно-Морского Флота, который отмечается 28 июля, «Комсомольская правда» - Крым» проводит фотоконкурс «Поздравь моряков классным фото!», посвященный красе и гордости полуострова - Черноморскому флоту.

У многих есть классные фотографии на военно-морскую тематику.

Моряки, у вас есть снимки с дальних походов или с родной базы? Хотите показать вмем флотские будни? Жители и гости Крыма и Севастополя, у вас есть потрясающие снимки, сделанные на море, у моря, в море?

Пора показать их миру!

1. Загружайте ваше фото на наш сайт и голосуйте за понравившиеся!

2. Присылайте на почту kp.crimea@phkp.ru с пометкой «На конкурс «Поздравь моряков классным фото!»

Работы принимаются до 27 июля.

Победителей определим 28 июля в 12:00.