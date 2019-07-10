2019-07-10T16:16:35+03:00
Происшествия

Судебные приставы арестовали имущество завода в Бахчисарае на 3,5 миллиона рублей

Завод по производству строительных материалов задолжал налоговикам 5 миллионов рублей
Степан ОСТИНОВ
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Руководство предприятия отказывается взаимодействовать с налоговой инспекцииРуководство предприятия отказывается взаимодействовать с налоговой инспекцииФото: Архив "КП"
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Судебные приставы описали имущество бахчисарайского завода по производству строительных материалов «Дориндустрия» за долги по налогам.

Руководство предприятия отказалось взаимодействовать с налоговиками, чтобы погасить задолженность, из-за чего налоговая служба обратилась в Службу судебных приставов.

Приставы арестовали самое дорогое и востребованное оборудование завода: бетоносмесительную установку с комплектом форм и лазерный станок для резки металла на общую сумму в 3,5 млн рублей.

- Всего с начала года предприятием накоплены долги по налогам в размере более 5 миллионов рублей из-за систематической просрочки оплаты текущих обязательств в бюджет, - сообщает пресс-служба Инспекции ФНС по Крыму.

Если руководство «Дориндустрии» не погасит налоговый долг, арестованное имущество будет продано, а вырученные средства направят в бюджет в счет задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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