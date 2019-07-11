Как в Керчи отметят День рыбака-2019: план мероприятий

В субботу, 13 июля, в Керчи начнется празднование Дня рыбака. Мероприятия начнутся на городской набережной в 10.00 и будут продолжаться до 21.00.

В это время будут работать аттракционы, морские прогулки, пройдут соревнование по водному поло «Кубок Черного Моря», праздничная выставка-ярмарка «У самого синего моря» и гастрономический фестиваль «Рыбный пир».

В воскресенье, 14 июля, пройдет день открытых дверей экспозиции морской фауны и флоры будет проходить с 10:00 до 14:00 по улице Свердлова,2.

Торжественная встреча с ветеранами рыболовецкой отрасли - 13:00 - 14:00 на улице Кирова, 17 На городской набережной празднования будут проходить весь день, с 10:00 до 23:00:

Работа аттракционов;

Праздничная выставка-ярмарка «У самого синего моря»;

Морские прогулки;

Гастрономический фестиваль «Рыбный пир»;

Республиканские соревнования по водному поло «Кубок Черного Моря»

Фестиваль красок, концерт кавер-группы;

Колесо обозрения (зеленая зона):

17:00-18:00 – Концерт Оркестра Войск национальной гвардии Российской Федерации18:00-20:00 - Концертно-развлекательная программа «Рыбацкий стан».

Парад участников семейного фестиваля-конкурса «Своя тельняшка ближе к телу» начнется от ресторана «Галеон» в 17:00 Семейный фестиваль-конкурс «Своя тельняшка ближе к телу» и праздничная концертная программа будет проходить на центральной части Набережной (плиточная аллея) с 18:00 до 20:00.

В программу входят:

20:00 - 21:00 – Праздничная концертная программа «Струны Боспора» - Поздравление Нептуна;

21:00-22:00 – Концерт кавер-бенда «JNP International», г. Севастополь;

22:00-23:00 – Концерт с участием популярной музыкальной группы «PIZZA» г. Москва;

23:00 – Праздничный фейерверк.