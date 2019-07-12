«Брысь, противник»: В севастопольском парке «Патриот» показали, что бойцы ЧФ могут справиться с любой угрозой

ГУСЕНИЦЫ И ТРИ ГРАЦИИ

Дым, пыль. Особенный устрашающий грохот, который издают только гусеницы танка.

По полигону Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» чинно едет Т-72Б3. Он передвигается элегантно, даже грациозно - если эти слова применимы к этой мощной, грозной технике.

- Ах! - толпа завороженно наблюдает, как один за другим танк преодолевает препятствия: наполненный водой ров, земляную насыпь.

Танк может преодолеть практически любые препятствияФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Боевая машина аккуратно объезжает столбики, показывая свою маневренность. Кто бы мог подумать, что эта 46-тонная громадина может так красиво «выписывать восьмерки»!

В военно-патриотическом парке в Севастополе проходит динамический показ боевых возможностей авиации, вооружения, военной техники Черноморского флота. Вход открыт для всех желающих: приходи, смотри, на что способны наши бойцы, какой техникой они вооружены!

Толпа завороженно наблюдает за силами авиации ЧФ

Т-72Б3 проходит круг и останавливается. Из боевой машины выходят… три миниатюрных барышни. Вот откуда невероятная грация при вождении! Женский экипаж танка - такого зрители не ожидали.

РОВНО, ЧЕТКО, БЫСТРО

Старший матрос Дарья Богатырева - механик-водитель. Кто сказал, что женщины не могут управляться с техникой? Яркая, стройная брюнетка Дарья еще как может!

На танк она смотрит с большой любовью. Именно Даша в первую очередь отвечает за его «здоровье» и благополучие.

- Любимый наш конь железный, ничего не боится, - говорит девушка. - Как говорил наш товарищ полковник Мартынов, танки грязи не боятся - танк железный, он все выдержит, главное - его любить. Обслуживать вовремя, не калечить. Моя задача - преодоление препятствий. Ровно, четко и быстро. Надо смотреть, чтобы все приборы были в норме. Температура, жидкости. Стрельба зависит от командира и от наводчика, а мне главное - держать обороты в танке, чтобы система была в норме.

Женщинам в бою не место, говорите?Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Самое сложное - это противотанковый ров, признается старший матрос.

- Когда проезжаешь ров, надо плотно закрывать люк, - смеется Даша. - Тогда все будет нормально. Первое время было страшно, но ко всему привыкаешь. Когда залезаешь внутрь - сознание отключается, не думаешь ни о чем, только о выполнении задачи. Физически тяжеловато бывает, но все можно преодолеть. Это служба. Есть приказ - мы его выполняем.

Тем временем танки уступили место БТРам. Рев моторов, выстрелы пулеметов - экипажи показали все свои возможности. И даже устроили настоящий вальс под музыку, чем привели зрителей в восторг.

НЕ УСПЕЕШЬ ГЛАЗОМ МОРГНУТЬ

Настала очередь пехоты показывать свое мастерство. На земляной насыпи поодаль залегли «вражеские» часовые. Конечно, на самом деле эти ребята - такие же военнослужащие ЮВО, как и все остальные, но сегодня на показательных выступлениях им выпала незавидная роль «условного противника».

Зрители не успевают и глазом моргнуть - как «противник» повержен. И вот уже на насыпи лежат наши разведчики, рядом - трофейное оружие, захваченное у «врага».

- Мама, а что это было? - удивляется 4-летняя светловолосая девчушка. Она полезла в карман за конфеткой, а когда подняла голову - разведчики уже управились.

ТЕРРОРИСТАМ - БОЙ

По полигону парка «Патриот» пылит внедорожник с условными «боевиками». Они захватили заложников и этим подписали себе приговор, потому что наперерез УАЗику уже выехали бронемашины «Рысь» и «Тайфун К». В качестве пассажиров - личный состав морской пехоты и подразделений разведки Черноморского флота. Берегитесь, «террористы»!

Силы морской полиции также демонстрировалиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Наши военные не только часовых убирают быстро, но и с боевиками управляются в два счета. Несколько минут - и «заложники» на свободе, а их захватчики «мертвы» - лежат у колес внедорожника.

Стрельба, конечно же, ведется холостыми, так что на самом деле участники показательных выступлений живы-здоровы, но изображают поверженных врагов вполне реалистично.

Только прекратилась перестрелка между военными и «боевиками», как восторженные возгласы заглушил рокот винтов: на «сцене» - грозные Ка-52.

- Потрясающе! Специально приехали сюда с ребенком из Симферополя, чтобы он посмотрел на технику. Саша в восторге, я тоже, никогда не видела так близко танки и вертолеты, - улыбается жительница крымской столицы Ирина. Ее 9-летний сынишка завороженно наблюдает за маневрами в небе.

Вертолеты уступают место истребителям Су-30 СМ, маленький Саша аплодирует.

- Мам, а почему плохие дяди вдруг встали и убежали? - та самая девчушка, которая пропустила снятие часовых из-за любви к конфетам, показывает пальчиком на удаляющийся УАЗик.

Пока все наблюдали за самолетами, поверженные «боевики» решили под шумок «воскреснуть», прыгнуть за руль внедорожника и покинуть поле боя.

ЦИФРЫ

Из 7 эпизодов

Состоял динамический показ боевых возможностей авиации, вооружения, военной техники Южного военного округа

Более 100 бойцов

бригад береговой обороны, морской пехоты и разведки принимали участие в мероприятии

Более 10 единиц техники

Увидели зрители в показательном бою

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ЛИПИЛИН, вице-адмирал, заместитель командующего Черноморским флотом:

- Мы показываем зрителям нашу армию, наше вооружение - новое, современное, эффективное. Показываем, чего мы достигли, какие военнослужащие у нас выходят после службы по контракту - сильные, красивые, ловкие, самые лучшие. Хотим привлечь молодое поколение в армию и флот.

Женский экипаж танка подготовлен в рамках нашей обычной боевой подготовки. На показательных выступлениях мы продемонстрировали, что эта воинская специальность доступна не только мужчинам, но достаточно легко с такой тяжелой техникой справляются и женщины.

И таких экипажей много! Есть женские экипажи на БТР, есть экипажи беспилотных летательных аппаратов. Женщины служат в разведподразделениях, подразделениях специального назначения, не говоря уже о таких профессиях, считающихся традиционно женскими, например, связисты. Любая профессия может быть освоена женщиной и достойно выполняться.

Справка «КП»

Первый кластер «Центральный» военно-патриотического парка «Патриот» в Севастополе открыли в июне 2019 года. Он расположился на месте бывшего аэродрома «Южный».

Там оборудовали полигон для военных игр и показательных выступлений, а также футбольное поле.

Пехота отрабатывает приемы рукопашного бояФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Стадион - первая часть парка. В целом проект планируется завершить к 2025 году. В него войдут также 30-я береговая батарея на Мекензиевых горах, а также Константиновская и Михайловская батареи (их объединят в «Военно-исторический комплекс - Севастопольская бухта»), урочище Алсу и база подводных лодок в Балаклаве.

Изначально парк предлагали создать на горе Гасфорта под Севастополем, однако позднее после споров и обсуждений от этой идеи отказались.