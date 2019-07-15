2019-07-15T15:59:26+03:00
Наука

Уникальная экспозиция: Крымскому музею передали 15 тысяч средневековых артефактов

Среди них - гончарные изделия, древние трубы, плиты из погребальных камер [фото]
Александра КОРШУНОВА
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Среди них есть фрагменты архитектурного декора медресе Индже бек хатун. Фото: пресс-служба Руслана БальбекаСреди них есть фрагменты архитектурного декора медресе Индже бек хатун. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека
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В Старом Крыму состоялось знаковое событие - местному музею передали около 15 тысяч средневековых артефактов, найденных на полуострове.

Ведь они были в обиходе у наших предков сотни лет назад.

- Наш крымскотатарский музей создает уникальную экспозицию - уверен, это станет точкой притяжения для туристов, - рассказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Артефакты обнаружили на полуострове во время экспедиции. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

Артефакты обнаружили на полуострове во время экспедиции. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

Разнообразие переданных находок поражает: фрагменты архитектурного декора медресе Индже бек хатун, построенного в 1333 году, могильные камни с надписями, керамические водопроводные трубы, гончарные изделия. Получил музей и уникальные кувшины, которые покрыты глазурью не только внутри, но и снаружи.

В числе артефактов - несколько расписных каменных плит погребальных камер. Их возраст достигает более 5 тысяч лет (!).

Они будут хранится в музее в Старом Крыму. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

Они будут хранится в музее в Старом Крыму. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

Предметы архитектуры и быта нашла Старокрымская золотоордынская экспедиция. Ею руководит ведущий научный сотрудник Марк Крамаровский.

- Марк Григорьевич Крамаровский в самом прямом смысле слова живет средневековым Солхатом. Он уже более 40 лет руководит экспедицией, которая проводится совместно с кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета и искренне переживает за сохранность и будущее найденных предметов, - поделился депутат.

Вообще, идея открыть музей в Старом Крыму возникла больше 20 лет назад. Но тогда этого сделать не удалось. Одобрение от властей получили только после вхождения Крыма в состав РФ - в 2014 году. Теперь музей успешно функционирует и увеличивает количество экспонатов.

В музее дополнительно хотят создать лапидарий. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

В музее дополнительно хотят создать лапидарий. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

Кроме того, сотрудники музея попросили помочь им в открытии лапидария (экспозиция старинной письменности, обычно представлены древние надгробия, - ред.), а также в перепланировке некоторых помещений под выставочные залы.

Эту проблему хотят решить уже в ближайшее время. Просчитают расходы, составят смету - и будут искать мецената.

ИСТОЧНИК KP.RU

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