Пытался уйти от столкновения: В Симферопольском районе перевернулась «скорая помощь»

Днем 15 июля на трассе «Симферополь-Николаевка» произошла авария: перевернулся автомобиль «скорой помощи».

Как рассказали в МВД по Республике Крым, пострадали три человека - водитель машины и два медицинских работника.

- По предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог водитель «скорой помощи», которая двигалась со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, пытался уйти от столкновения с рейсовым автобусом, - отметили в ведомстве.

По данным МВД, водитель «скорой» сделал резкий маневр, чтобы избежать аварии. И тут машина опрокинулась и вылетела на обочину дороги.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они оказали первую помощь пострадавшим.

Пациентов в машине не было. Врачи ехали на вызов.

Водитель и пассажиры рейсового автобуса не пострадали.

- Начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, дана оценка действий каждого из водителей и принято решение в рамках действующего законодательства, - подчеркнули в пресс-службе МВД.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Врачи в одной из больниц Симферополя борются за жизнь парня и девушку, которые пострадали в ДТП. Авария произошла на выходных в Симферополе. Водитель не большой скорости, в районе железнодорожного вокзала, въехал в здание магазина.

20-летний водитель получил перелом костей таза и ног и травму живота, а 19-летняя девушка - открытую черепно-мозговую травму. Известно, что у парня не было водительского удостоверения.

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