2019-07-16T12:27:14+03:00
Общество

Налогововики Симферополя легализуют «серую» зарплату в интересах работников

В текущем году городская налоговая инспекция вынудила 101 работодателя повысить жалование сотрудникам
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба ФНС по Республике КрымФото: пресс-служба ФНС по Республике Крым
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Сотрудники налоговой службы в Симферополе проверяют сведения о доходах работников для легализации «серой» зарплаты.

Нередко работодатели, пытаясь занизить выплату налогов, прибегают к «серым» схемам расчетов с сотрудниками – зарплата выплачивается «в конверте», она не отражается в отчетных документах и трудовом договоре.

В результате бюджет России недополучает налоги и сборы, а сами работники в будущем лишатся достойных пенсионных выплат.

- Так, если сотрудник получает зарплату ниже регионального прожиточного минимума или ниже среднего уровня по видам экономической деятельности в субъекте РФ, то работодателя вызывают на межведомственную комиссию в администрацию муниципального образования и налоговую инспекцию для разъяснения причин низкого уровня оплаты труда, - сообщает пресс-служба Инспекции ФНС России по Симферополю

В частности, в 2019 году на заседаниях межведомственной комиссии и в ИФНС России по Симферополю заслушано 144 работодателей, из которых 101 повысили уровень оплаты труда.

В отношении должностных лиц организаций, которые не явились на заседание межведомственной комиссии, составлены административные протоколы в соответствии с частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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