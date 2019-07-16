2019-07-16T13:12:02+03:00
Общество

В Сакском районе два агрария нелегально выращивали овощи в 50 теплицах

Налоговая инспекция выявила в Крыму 500 неоформленных работников, которые трудились в полях
Степан ОСТИНОВ
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Всего налоговики Крыма провели 100 рейдов по полям республикиВсего налоговики Крыма провели 100 рейдов по полям республики
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Налоговая служба Крыма выявила 9 нелегальных аграриев и около 500 работников без официального оформления во время рейдов по полям на территории республики.

Всего налоговики провели 100 рейдов в посевной период посевных работ и сбора урожая.

Максимальное количество неоформленных работников зафиксировано в традиционных сельскохозяйственных регионах Крыма: Джанкойском и Красноперекопском районах.

Самые резонансные случаи незаконной сельскохозяйственной деятельности сотрудники налоговой службы выявили в Сакском районе. Там два агрария на арендованных полях нелегально выращивали овощи в промышленных масштабах.

- Их незаконное предпринимательство было организовано с широким размахом – на двоих построено 50 теплиц, где использовался труд неоформленных наемных работников, а готовая продукция увозилась с полей грузовым транспортом, - сообщает пресс-служба Инспекции ФНС по Симферополю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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