В Сакском районе два агрария нелегально выращивали овощи в 50 теплицах

Налоговая служба Крыма выявила 9 нелегальных аграриев и около 500 работников без официального оформления во время рейдов по полям на территории республики.

Всего налоговики провели 100 рейдов в посевной период посевных работ и сбора урожая.

Максимальное количество неоформленных работников зафиксировано в традиционных сельскохозяйственных регионах Крыма: Джанкойском и Красноперекопском районах.

Самые резонансные случаи незаконной сельскохозяйственной деятельности сотрудники налоговой службы выявили в Сакском районе. Там два агрария на арендованных полях нелегально выращивали овощи в промышленных масштабах.

- Их незаконное предпринимательство было организовано с широким размахом – на двоих построено 50 теплиц, где использовался труд неоформленных наемных работников, а готовая продукция увозилась с полей грузовым транспортом, - сообщает пресс-служба Инспекции ФНС по Симферополю.