Постановочные сражения и средневековая аптека: В «Херсонесе Таврическом» пройдет фестиваль «Грифон»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» на следующих выходных, 27-28 июля, пройдет исторический фестиваль. Он объединит больше ста реконструкторов со всей России.

Торжественное шествие участников от башни Зенона к античному театру откроет мероприятие. А старт ему дадут гости со всей России: Оренбурга, Смоленска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Воронежа, Ростова, Брянска, Курска, Краснодара.

"Херсонес Таврический" будет погружен в античные декорации. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Фестиваль охватывает хронологический период более 1500 лет.

- Все посетители смогут пройтись по улицам античного поселения, а также стать свидетелями постановочных сражений и попробовать себя в различных ремеслах. Одним из ярких событий станут поединки воинов разных эпох, - рассказали в пресс-службе правительства Севастополя.

Кстати, на фестивале будет работать средневековая аптека. Именно там каждый желающий сможет узнать о почти забытых сегодня средствах здоровья и красоты.

На эти несколько дней «Херсонес Таврический» полностью погрузится в атмосферу античных дней.

Там же состоится тематическая театральная постановка. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Также состоится и театральна постановка. Благодаря ей гости смогут совершить путешествие во времени через всю историю Херсонеса.

Премьера пьесы состоится 27 июля.

А завершится фестиваль российской премьерой одноименного спектакля.