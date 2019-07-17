2019-07-17T15:10:47+03:00
Общество

101 годовщина расстрела: В Симферополе прошел крестный ход в память Николая II

Крымчане пронесли по улицам флаги Российской Империи, Андреевские стяги и портреты царской семьи [фото]
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В Симферополе почтили память семьи последнего русского императораВ Симферополе почтили память семьи последнего русского императораФото: Виталий ПАРУБОВ
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101 год назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, по приказу большевистского руководства в Екатеринбурге расстреляли семью последнего русского императора. Спустя век, когда очевидно что никакой необходимости в убийстве отрекшегося от престола монарха и его семьи не было, по всей России проходят памятные мероприятия, молебны и крестные ходы.

Крестный ход стартовал у собора Александра Невского Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крестный ход стартовал у собора Александра НевскогоФото: Виталий ПАРУБОВ

В церквях крымской столицы провели ночные богослужения, а утром по улицам города прошагал крестный ход. Десятки людей прошли от собора Александра Невского к памятнику Екатерине 2. Многие несли флаги Российской Империи, Андреевские стяги и портреты убитых членов императорской семьи.

У монумента Екатерине II прошел молебен Фото: Виталий ПАРУБОВ

У монумента Екатерине II прошел молебенФото: Виталий ПАРУБОВ

То, что в Крыму чтут память императорской семьи, неудивительно. Николай II питал особые чувства к полуострову. Еще будучи юным наследником престола, он часто приезжал сюда на отдых. Тут же, в Алуште, он впервые принял на русской земле свою будущую супругу - принцессу Алису Гессен-Дармштадскую, позже принявшую имя Александра Федоровна. И именно в Крыму, в Ливадии, умирающий от тяжелой болезни отец Николая, Александр III , благословил его на брак.

Многие участники крестного хода несли портреты царской семьи Фото: Виталий ПАРУБОВ

Многие участники крестного хода несли портреты царской семьиФото: Виталий ПАРУБОВ

Позднее, уже взойдя на престол, император часто приезжал в Крым с семьей. Специально для него на южном берегу Крыма построили летнюю резиденцию - Ливадийский дворец, а черноморская яхта императорской семьи - "Штандарт" - была одна из самых красивых правительственных яхт своего времени. Царю так полюбилась Ливадия что он в шутку предлагал перенести сюда столицу.

Николай II на виноградниках Массандры. Фото: Архив "КП"

Николай II на виноградниках Массандры.Фото: Архив "КП"

Особые отношения сложились у императорской семьи и с крымчанами. Во время визитов на полуостров монарх неоднократно посещал дома видных деятелей тогдашней Таврической губернии, изучал достопримечательности Крыма, следил за благоустройством городов.

Жена императора была покровителем Крымского конного полка, носившего ее имя, а цесаревич Алексей был шефом 51 пехотного полка, квартировавшего в Симферополе. Офицерское собрание этого полка, построенное на деньги царской семьи, до сих пор сохранилось, и сейчас в нем расположен художественный музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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