Натуральную «молочку» в магазинах отделили от «растительной»

С 1 июля этого года во всех магазинах и супермаркетах России изменились правила продажи молочной продукции. Так, с начала месяца натуральную «молочку» нужно размещать отдельно от молокосодержащей продукции. «Комсомолка» организовала круглый стол с участием представителей надзорных ведомств и крымских производителей, чтобы разобраться: как теперь выбирать «молочку» в магазинах, и кому выгодна раздельная продажа молочных продуктов.

Разбираемся в терминах

Для начала нужно разобраться, чем отличаются молочные продукты, составные молочные продукты и молокосодержащие. Молочные продукты - это традиционные пищевые продукты, сделанные из молока, в которых не используются заменители молочных жиров. Это всем нам известные и натуральные: молоко, кефир, сметана, масло, сыр и так далее.

- Составные молочные продукты также сделаны из натурального молока, но в них производитель добавляет фрукты, пряности, какао, изюм и так далее - обычно это творог или йогурт, - говорит замначальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенкова. - Что касается молокосодержащих продуктов, то в их состав входят растительные жиры: пальмовое масло, растительное или арахисовое. Это делается для того, чтобы поднять жирность продукта и снизить его себестоимость.

По техническому регламенту, растительные жиры не должны превышать 50% продукта. На этикетках молокосодержащих продуктов должна быть надпись не «сыр» и «творог» а, соответственно, «сырный продукт» или «творожный продукт».

За нарушение правил продажи - штраф

- Действительно, согласно постановлению правительства РФ, с 1 июля во всех супермаркетах и магазинах молочные продукты и составные молочные продукты должны продавать отдельно от молокосодержащих. Кроме того, натуральные молочные продукты должны быть обозначены надписью: «Продукты без заменителей молочного жира», - говорит руководитель отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.

Полезным это нововведение будет прежде всего для самих покупателей, которым не придется тратить время и читать этикетку каждого молочного продукта, чтобы выбрать подходящий по бюджету и составу. При этом ответственность за раздельную продажу «молочки» несет торговая сеть или магазин.

- Если потребитель взял кефир или сыр с полки, обозначенной как «Продукты без заменителей молочного жира», а позже оказалось, что это молокосодержащий продукт, я советую сфотографировать нарушение и написать в книге жалоб об этом нарушении с указанием ваших контактных данных. Если в течение 2-3 дней с потребителем никто не связывается и проблема не решается, крымчане могут обращаться уже непосредственно в Роспотребнадзор, который по обращению проведет проверку, - говорит Виктория Воронова.

За нарушение новых правил продажи «молочки» ретейлерам грозят штрафы: для индивидуальных предпринимателей до 3 тысяч рублей, для юрлиц - до 30 тысяч.

МНЕНИЕ

Дмитрий Цыганков, начальник торгового отдела ООО «ДК «Мегатрейд-Юг»

- Новые правила размещения молочной продукции в сетях и магазинах, конечно, в первую очередь помогут покупателю, который наглядно будет различать натуральные продукты для ежедневного употребления - и молокосодержащие, в которых добавляются растительные жиры. Теперь покупателю не нужно пробираться сквозь частокол торговых марок, чтобы выбрать настоящую здоровую «молочку». Наш Сакский молокозавод «Мегатрейд-Юг» производит исключительно натуральную продукцию - это можно понять по малым срокам годности. Это достаточно сложно в нынешних условиях производить скоропортящиеся молочные продукты, потому что есть строгие требования к температурному режиму, продукция должна быть быстро распродана, да и себестоимость ее выше. Но Сакский молокозавод не гонится за сверхприбылью в ущерб здоровью покупателей, наша цель - делать на совесть и без обмана свой натуральный продукт, который будет приносить только пользу для крымчан.

Сакский молокозавод "Мегатрейд-Юг"

КСТАТИ

Сакский молокозавод «Мегатрейд-Юг» - производитель натуральной молочной и мясной продукции в Крыму

Сакский молокозавод был восстановлен в начале 2000 года на базе местного цеха «Крыммолока». За 19 лет продукция стала частью ежедневного рациона сотен тысяч крымчан - ее знают и любят дети и взрослые во всех уголках Крыма. При производстве молочных продуктов молокозавод не использует консерванты, стабилизаторы, ультрапастеризация, кипячение – все то, что убивает вкус и полезные микроорганизмы.

Сакский молокозавод «Мегатрейд-Юг» на сегодняшний день производит 40 наименований молочной и 30 колбасных изделий.

Все товары «Мегатрейд-Юг на протяжении многих лет завоевывают престижные награды.

Предприятие вошло в число победивших в конкурсе «100 лучших товаров Украины» 2010 года, 2011 года, 2012 года. Также молокозавод стал победителем конкурса «Человек года-2009» в номинации «Торговая марка года (Брэнд года)». В августе 2012 и 2013 годов ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» был признан лучшей в заявленных номинациях на во Всеукраинском конкурсе «Лучший отечественный товар года». После воссоединения Крыма с Россией сакский молокозавод продолжил побеждать уже на всероссийском уровне. Так, в 2016 году «Мегатрейд-Юг» одержал победу во всероссийском конкурсе отечественных производителей «Звезда качества России». Кроме того, на московской выставке «Золотая осень-2018» молокозавод предоставил 6 видов продукции и получил 5 золотых и серебряную медаль в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции».

5 причин выбрать продукцию Сакского молокозавода

1. Вся продукция натуральная и производится из крымского молока - без добавления консервантов, стабилизаторов и прочих добавок, «убивающих» оригинальный вкус и пользу «молочки».

2. Доступная цена, которая позволяет любому желающему, вне зависимости от достатка, наслаждаться полезными молочными изделиями.

3. Сакский молокозавод – победитель многочисленных как всеукраинских конкурсов качества до 2014 года, так и всероссийских в последние четыре года.

4. Молокозавод имеет свою сеть фирменных торговых точек по всему Крыму, где невозможно купить подделку.

5. Продукция молзавода уже почти 20 лет пользуется стабильным спросом у крымчан.

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Адрес: Республика Крым, г. Саки, Евпаторийское шоссе, 49

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