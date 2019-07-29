Записки украинского блогера: Утром - ЗОЖ, ночью - кутеж и другие прелести Коктебеля

Один из самых популярных и дорогих курортов в Крыму поразил не только традиционным увеличением доли креатива и развлечений на любой вкус, но и откровенным бардаком в «коммуналке», торговле и бизнесе.

Туризм начинается с таможни

Ехать с Украины в Крым по-прежнему пытка - хоть на своей машине, хоть на нанятой. Нам «повезло» еще больше - мы отправились в путь накануне визита президента Зеленского на Чонгар. На границе нас промурыжили, простите за мой французский, часов шесть. Причем приходилось ждать проверку автобуса под проливным дождем - без укрытия «в чистом поле» и на фоне сгоревших авто или брошенных машин с пробитыми шинами в буферной зоне. В общем, фильм ужасов а ля лайт-версия.

Говорят, что бывший шоумен якобы распорядился обустроить украинский пост, но такая песня уже была у Порошенко, обещавшего 2 миллиона гривен на это дело. Но воз и ныне там, а люди мучаются. И особенно жаль тех, кто с детьми: вместо ожидаемой поправки или укрепления здоровья в Крыму их приходится еще и лечить от простуды, а лекарства на полуострове нынче в цене.

Российская таможня сперва порадовала - там есть бесплатный туалет. Но заходить туда без противогаза я бы никому не рекомендовал. Вонь сортира буквально выжигает глаза и «пробивает» нос на всю оставшуюся жизнь.

А еще с вами проделывают никому не понятную и так никем и не объясненную манипуляцию с чуть ли ни дискриминационными оттенками. Во время проверки документов и багажа и перехода от одних российских стражей порядка к другим каждому выдают по цветной пластиковой полоске, которую надо передать от таможенников пограничникам при выходе. Причем каждому дают разного цвета и неясно - делят ли таким образом приезжих на мужчин и женщин, старых и молодых или еще как-то. Скажете: статистика? Так нет - их сразу скопом складывают в одну коробку. Короче, загадка века.

Вино и дети, или Почему все продукты на рынке копченые

Накануне визита замминистра курортов и туризма Юлии Мартыненко, посетившую фестиваль вина «In vino veritas», поселок начали усиленно шерстить проверяющие.

Сказать, что бизнес дико кошмарили, не могу. Да, заставили кого-то урну из заведения вынести и установить перед входом. Часть аттракционов и один из зоопарков (по информации честных бизнесменов, эти заведения вообще не имеют никаких разрешений на работу) закрыли… на несколько дней.

Местные продавцы привлекают внимание, как могутФото: Иван ПЕТРЕНКО

Кроме того, на ул. Ленина в почти 40-градусную жару усиленными темпами начали класть асфальт прямо возле рынка. Надо ли говорить, как этому были «рады» продавцы и покупатели? По мнению реализаторов продукции, работы могли провести и вечером, когда базарная торговля сворачивается. А так все товары и посетители рынка буквально коптились от «благородной» миссии дорожников.

Кстати, и это радует по-настоящему, после фестиваля ремонт дороги (без ливневок!) не завершился. И хотя в небольшом Коктебеле из-за этого чуть ли не впервые увидели автомобильные пробки, это, безусловно, положительный момент в жизни Крыма.

А среди отрицательных - буквально убило то, что попить винца отечественного производства приглашали… дети, раздававшие рекламу названного мероприятия на набережной. Более того, в рамках фестиваля проходили детские конкурсы и исполнялись песни самой культурной группы России - «Ленинград».

Поселок никогда не спит, муравей в стакане злит, крокодил где-то кишит

Устроиться без телевизора (но с розетками), кондиционера (но с вентилятором), ванной (но с душем и горячей водой даже на общей кухне) можно за 400-500 руб./сут. Причем жить будете в 50 м от моря. Хотя, естественно, есть сервис и покруче. «Полный фарш» в номере или квартира «под ключ» обойдется примерно в сумму от 2000 руб./сут. и бескрайне выше.

Любите кормить комаров в палатке и не боитесь пауков и змей? Место в охраняемом кемпинге для «тряпичного» жилья и парковки авто стоит от 300 руб./сут. Правда, когда идет ливень и веют сильные ветра, там катастрофа. Но вы же сами хотели экстрима!

Бюджетный автокемпинг выглядит вот такФото: Иван ПЕТРЕНКО

Впрочем, поспать можно и парках или на газоне. Правда, там не всегда чисто, кактусы мешают, да и вещи украсть могут...

И под каждым им кустом был готов и стол, и дом...Фото: Иван ПЕТРЕНКО

Что касается питания в столовках, то, как и пару лет назад, сытно пообедать можно за 200-300 рублей. Излюбленным общепитом в Коктебеле остается демократическая и уютная столовая с безразмерными салатами (по 40 рублей - любой, хоть с ананасами и пекинской капустой), царской ухой (всего 95 руб.) и бесподобным гороховым супчиком с копченостями. Кусочек хлеба там - 2 рэ, компот из каркаде или шиповника - по 25.

Обидно, правда, что рыбные котлеты из столовки разбалованные деликатесами пляжные кошки не едят, но это так, к слову. А если вам попадется в компоте из шиповника пара-тройка муравьишек, так ничего страшного - на море всё идет впрок: заповедная ж зона!

Откушать в Коктебеле можно вполне бюджетноФото: Иван ПЕТРЕНКО

Хотите питаться сами? Берите удочки и вперед. Кефаль и барабулька (султанка) отлично ловятся прямо с пляжа. С пирса клюет плохо - проверено: не зря же там рыбачить запрещено. Желаете мясца? Свинина (300+), баранина (400+) и говядина (350+) всегда есть в продаже. Под заказ привезут хоть тонну отборного антивеганского кушанья. Хорошее вино от 350 рублей за бутылку, отличное домашнее от 400. Чача - 250 за 0,5 л.

Для гурманов же, как нам на рынке предлагал какой-то странный тип, могут найти даже мясо рептилий. Видно, не зря рядом с поселком крокодиловая ферма.

С аттракционами на любой вкус - без проблем: хоть на «банане» катайся, хоть на скутере или парашюте. Предпочитаете просто поваляться на пляже: топчан/шезлонг – 200 рэ за сутки, на гальке - везде, а не только на «нудике», абсолютно бесплатно.

За якобы просто подержать в руках (читай: за фото с голубями или орлом) захотят - и выпросят-таки! - 400 руб. Снимок с чернокожими «дикарями» - примерно столько же. Зато с «живыми» трансформерами можно фотографироваться бесплатно.

Коктебель кишит фотоживодерамиФото: Иван ПЕТРЕНКО

Если же потеряли на пляже или в море обувь, не расстраивайтесь: ищите замену… в урнах - за ночь там ее скапливается достаточно.

Откушали, покупались, сфотографировались, сходили в кино, потанцевали на бесплатных концертах на набережной, и теперь вам пора баиньки? И не надейтесь! Даже Москва иногда спит по ночам, но Коктебель летом - никогда. Отоспаться можно, если снять жилье в районе Золотой Балки - подальше от центра.

Пляжи здесь галечныеФото: Иван ПЕТРЕНКО

Обитающих же ближе к морю музыкой и воплями животных из частных и, как говорят, нелегальных зоопарков будут доставать круглосуточно. Скажем, туристам, устроившимся неподалеку от колеса обозрения, бессонные ночи устраивали вопли диких коз и явно нетрезвый «Мой дельтаплан» в полпервого ночи с территории «In vino veritas». Замминистра заказала или дети шалили - кто знает.

Коммунальный ад, церковный долгострой и контрабанда

Коктебелю явно не хватает жесткой руки хозяйственника. После дождей по набережной не пройти - где-то всегда нанесет «прелестей» из канализационных стоков. Вечерние прогулки мимо набитых «благоухающих» урн (а надо бы почаще марафет наводить!) так же настроения не прибавляют. Да и днем, бывает, негде на лавочке присесть из-за отгулявших ночью неформалов со всего света, вечно клянчащих копеечку у отдыхающих.

Урны бы выносить почаще...Фото: Иван ПЕТРЕНКО

«Скорой помощи» даже с гордой надписью «По программе президента» на некоторых улочках проехать вдоль моря просто невозможно. Полицейских за почти две недели я видел всего один раз (!), так что кричать «караул» некому, если что.

Жаль, что и красивейший православный храм по ул. Ленина, 95, до сих пор не достроили, точнее - еще не закончили расписывать внутри. Да и растущий возле кафешек смертоносный дурман ни духовного здоровья, ни физического не прибавит. Детишек же расстраивает и динозаврик со спущенными рожками - не комильфо как-то, господа коммерсанты.

Темнокожие модели предлагают фото на памятьФото: Иван ПЕТРЕНКО

Да, моряка на набережной все-таки отреставрировали (хоть что-то!), но стоит отойти в глубь поселка - годами заброшенные стройки без заборов и разбитые «медведи». Как так, господа?

И еще пару фактов. Прогуливаясь по набережной, я нашел еще гэдээровские 5 пфеннигов (ну, вот откуда они там взялись?!), которые вместе с купленной сувенирной медалью «Оружие победы - танк Т-34», этикетка которой украшена георгиевской лентой, вез через границу. Российские таможенники могли обвинить в контрабанде монет, а украинские - в попытке провезти запрещенную символику. (Кстати, в ювелирном магазине наряду с изделиями из дешевого калининградского янтаря можно было купить даже статуэтку фашиста - и кто разрешает торговать этой мерзостью? Сталина на вас нет!).

Предприниматели в Коктебеле с юморомФото: Иван ПЕТРЕНКО

К счастью, на границе досмотр был поверхностный, можно сказать, символический. И это радует. Может, не за горами и то время, когда границы между славянами, братскими народами, все-таки вновь исчезнут.

Что ж, будем верить в хорошее. И - низкий поклон Крыму, да простят меня за критику - всё ведь «по чесноку», дорогие друзья!

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