"Раскопаны останки 12 человек": Найденное в Крыму захоронение античных воинов поможет разгадать тайны Боспорского царства

На керченском полуострове, на территории некрополя Кыз-Аул, найден античный склеп. Он абсолютно цел и не разграблен. И уже поэтому представляет особую ценность для исследователей!

Останки принадлежали античным воинам. Фото: пресс -служба проекта "Археология"

Археологам удалось извлечь из захоронения останки 12 человек, медные украшения, древнюю посуду и бусы, а также меч кавалерийского типа - он похож на сарматские мечи.

- Эта находка удивительна именно тем, что склеп был нетронут. Дело в том, что на этих землях в более позднее время жили люди хазарского происхождения, которые использовали капитальные каменные сооружения как жилые и хозяйственные постройки, при этом разумеется от захоронений ничего не оставалось. Когда мы только начали копать - увидели, что купол склепа разрушен, и подумали, что перед нами очередное такое уничтоженное захоронение. Потом начали попадаться кости, и мы удивились - обычно хазары не хоронили так своих умерших. И только когда появились первые находки, мы поняли что это чудом уцелевшее захоронение античного периода, - рассказал "КП - Крым" руководитель фонда «Археология» Олег Марков

Расчистка костей происходит с особой осторожностью.Фото: пресс -служба проекта "Археология"

По словам ученого, захоронение может пролить свет на множество вопросов.

Анализ останков поможет установить, кто входил в воинскую знать Боспорского царства.Фото: пресс -служба проекта "Археология"

Например, если удастся установить степень родства между похороненными людьми, станет ясно, позволяла ли боспорская воинская знать хоронить воинов своей дружины в семейных склепах.

- Сейчас большая часть останов уже извлечена, были обнаружены скелеты 12 человек. Находка меча с одним из тел позволяет с уверенностью сказать, что это было воинское погребение. Мы очень надеемся, что получится сделать генетическую экспертизу, которая сможет приоткрыть завесу тайны над многими вопросами по истории Боспорского царства. два года назад в подобном склепе была найдена табличка где упоминался боспорский царь Савромат. Так что не исключено, что в этом склепе будут еще яркие открытия - поделился с корреспондентом КП-Крым Марков.

На многих останках сохранились украшения и части снаряжения.Фото: пресс -служба проекта "Археология"

Сейчас на раскопках некрополя работают как профессиональные археологи, так и волонтеры со всей России. В фонде «Археология» считают, что раскопки нужно проводить как можно скорее - территория некрополя постепенно уходит в море, и даже обнаруженный учеными склеп в ближайшем будущем мог осыпаться в воду.