2019-07-22T18:26:23+03:00
Происшествия

В Крыму закрыли еще один лагерь из-за массового отравления детей

«ДОЛ Берег» в Алуште приостановил работу на неопределенный срок
Анастасия ЖУКОВАИван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Дети из алуштинского лагеря были госпитализированы с острым гастроэнтеритомДети из алуштинского лагеря были госпитализированы с острым гастроэнтеритомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Едва разрешился скандал с массовым отравлением детей в евпаторийском лагере «Лучистый», как ситуация повторилась на Южном берегу Крыма. В этот раз острый гастроэнтерит выявили у 16 детей, отдыхавших в алуштинском оздоровительном детском лагере «Берег».

- Мы были в этом лагере в первый раз. Дочка попала в "инфекционку" под капельницы!А все почему? Элементарно не оказали помощь! Хотя бы отпоили полисорбом и водой... У ребенка обезвоживание и интоксикация! - возмущается мама одной из заболевших. - Почему вовремя не поставили в известность родителей? Я о том, что ребенку плохо, узнала от него самого. Родители должны знать, что с ребенком что-то не так!

- Не понимаю. Все началось еще в пятницу, почему нужно было дождаться, пока сляжет половина лагеря? И почему в столовой возле кулера с водой один стаканчик, из которого все пьют? - говорит мама другого ребенка.

На жалобы родителей отреагировали в профильном ведомстве.

- В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства на пищеблоке и в других подразделениях лагеря, вынесены протоколы о временном запрете деятельности в отношении ООО «ДОЛ Берег»,- сообщили в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора

Надолго ли лагерь приостановил работу - неизвестно. Сейчас специалисты крымского Центра гигиены и эпидемиологии проводят все необходимые мероприятия, чтобы предотвратить распространение болезни, и выясняют, откуда же ребята подхватили инфекцию.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что состояние всех госпитализированных детей удовлетворительное.

В понедельник, 22 июля, всех ребятишек выпишут из стационара. Болезнь предположительно вызвала норовирусная инфекция, как и в евпаторийском лагере «Лучистом».

Напомним, что тогда причиной отравления детей также стало несоблюдение гигиенических норм сотрудниками пищеблока учреждения.

После закрытия лагеря всех детей развезли автобусами по городам Крыма. Вот только родители не очень довольны организацией мероприятия.

- Вожатая сказала, что автобус будет сопровождать медики и милиция с мигалками, а в итоге сын звонит и говорит, что водитель и сопровождающий с ними - и все.Никаких врачей и медперсонала, а вожатая глупо улыбалась и не могла ответить ни на один вопрос. У нескольких детей полдороги была рвота - хоть бы посадили в отдельные автобусы тех кто "уже" и кто еще нет, - сетуют родители. - Детей выпустили из автобуса, как придется, они разбрелись. Один папочка так и не встретил своего ребенка, это вообще кошмар! Ребенок по ошибке в другом автобусе ехал.

СПРАВКА КП

Норовирус - распространенная кишечная инфекция, вызывает гастроэнтерит. Передается при употреблении зараженной воды, купании в водоемах и общественных бассейнах. Можно "подцепить" микроб через плохо вымытые овощи, грязную посуду или немытые руки. Бывают случаи заражения и воздушно-капельным путем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Массовое отравление детей в Евпатории: Все, что известно о ЧП на данный момент

Больше 50 человек из лагеря «Лучистый» попали в больницу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пожилая жительница Евпатории нуждается в слуховом аппарате и тонометре
В Севастополе некому строить очистные сооружения
В Симферополе 23 июля частично отключат свет на 7 улицах
"Возьми все денежки, положи в платочек": Лже-гадалка украла у жительницы Севастополя 300 тысяч
Русло реки Малый Салгир в Симферополе очистили на 35 процентов
У пьяного ялтинца украли золотые украшения почти на 400 тысяч рублей
Запрет на костры: В Крыму с 22 по 25 июля объявили о высокой пожарной опасности
В Крыму со склона горы спасли туристку из Санкт-Петербурга
Под Евпаторией в море утонула пожилая женщина
В Ялте запретили 24 сайта для продажи квартир в «проблемных» домах
В Симферополе 22 июля пропадет свет на 4 улицах и переулках
Погода в Крыму на 22 июля: без дождей и тепло до +34
Все предприятия-банкроты Севастополя погасили задолженность по зарплате
День ВМФ 2019 в Севастополе снова начнут с выстрела 200-летней пушки
Всех детей из лагеря «Лучистый», попавших в больницу с норовирусом, выписали из больницы
В Киеве отменили концерт популярного стендап-комика, выступавшего в Крыму
Вице-премьер поручил обеспечить пункты пропуска на границе с Украиной качественной водой
Погода на 21 июля: Сухо и жарко
Фотофакт: В Севастополе началась подготовка ко Дню военно-морского флота
С начала 2019 года сотрудники МЧС Крыма спасли почти 800 человек
На грузовой платформе в Бахчисарае пройдет капитальный ремонт
В Ленинском районе ликвидировали осколочную авиабомбу весом 50 килограммов
В Крыму по боевой тревоге подняли самолеты Су-27 и Су-30М2