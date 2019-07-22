В Крыму закрыли еще один лагерь из-за массового отравления детей

Едва разрешился скандал с массовым отравлением детей в евпаторийском лагере «Лучистый», как ситуация повторилась на Южном берегу Крыма. В этот раз острый гастроэнтерит выявили у 16 детей, отдыхавших в алуштинском оздоровительном детском лагере «Берег».

- Мы были в этом лагере в первый раз. Дочка попала в "инфекционку" под капельницы!А все почему? Элементарно не оказали помощь! Хотя бы отпоили полисорбом и водой... У ребенка обезвоживание и интоксикация! - возмущается мама одной из заболевших. - Почему вовремя не поставили в известность родителей? Я о том, что ребенку плохо, узнала от него самого. Родители должны знать, что с ребенком что-то не так!

- Не понимаю. Все началось еще в пятницу, почему нужно было дождаться, пока сляжет половина лагеря? И почему в столовой возле кулера с водой один стаканчик, из которого все пьют? - говорит мама другого ребенка.

На жалобы родителей отреагировали в профильном ведомстве.

- В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства на пищеблоке и в других подразделениях лагеря, вынесены протоколы о временном запрете деятельности в отношении ООО «ДОЛ Берег»,- сообщили в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора

Надолго ли лагерь приостановил работу - неизвестно. Сейчас специалисты крымского Центра гигиены и эпидемиологии проводят все необходимые мероприятия, чтобы предотвратить распространение болезни, и выясняют, откуда же ребята подхватили инфекцию.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что состояние всех госпитализированных детей удовлетворительное.

В понедельник, 22 июля, всех ребятишек выпишут из стационара. Болезнь предположительно вызвала норовирусная инфекция, как и в евпаторийском лагере «Лучистом».

Напомним, что тогда причиной отравления детей также стало несоблюдение гигиенических норм сотрудниками пищеблока учреждения.

После закрытия лагеря всех детей развезли автобусами по городам Крыма. Вот только родители не очень довольны организацией мероприятия.

- Вожатая сказала, что автобус будет сопровождать медики и милиция с мигалками, а в итоге сын звонит и говорит, что водитель и сопровождающий с ними - и все.Никаких врачей и медперсонала, а вожатая глупо улыбалась и не могла ответить ни на один вопрос. У нескольких детей полдороги была рвота - хоть бы посадили в отдельные автобусы тех кто "уже" и кто еще нет, - сетуют родители. - Детей выпустили из автобуса, как придется, они разбрелись. Один папочка так и не встретил своего ребенка, это вообще кошмар! Ребенок по ошибке в другом автобусе ехал.

СПРАВКА КП

Норовирус - распространенная кишечная инфекция, вызывает гастроэнтерит. Передается при употреблении зараженной воды, купании в водоемах и общественных бассейнах. Можно "подцепить" микроб через плохо вымытые овощи, грязную посуду или немытые руки. Бывают случаи заражения и воздушно-капельным путем.

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