2019-07-23T18:06:51+03:00
Общество

«Дырку от бублика ты получишь!»: Глава Крыма ответил Украине, которая захотела взыскать с РФ «Ощадбанка»миллиард за крымские активы

Сергей Аксенов прокомментировал решение Киевского суда
Галина КОВАЛЕНКО
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Сергей Аксенов считает претензии незалежной необоснованными. Фото: Сергей Аксенов/VKСергей Аксенов считает претензии незалежной необоснованными. Фото: Сергей Аксенов/VK
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Киевский суд постановил взыскать с России больше одного миллиарда долларов за крымские активы «Ощадбанка», которые изъяли в Крыму после вхождения полуострова в состав России.

- Грабитель хочет получить компенсацию с тех, кого он ограбил, - так прокомментировал эту новость глава Крыма Сергей Аксенов.

Он напомнил властям незалежной, что пять лет тому назад, в 2014 году, перед народным референдумом, решившим судьбу полуострова, Киев заблокировал свыше миллиарда гривен, находившихся на счетах республики в Государственной казначейской службе Украины. Вето было наложено на деньги, предназначенные на выплату детских пособий, зарплат учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

После того, как жители полуострова проголосовали на народном референдуме за воссоединение с Россией, украинские банки незамедлительно покинули территорию Крыма. Убежали банкиры не с пустыми руками, а прихватили сбережения крымчан на многие миллиарды рублей.

Российское государство, чтобы возместить потери, до сих пор выплачивает компенсации пострадавшим от банков незалежной.

- Сюда надо приплюсовать ущерб, нанесенный Крыму за 23 года украинской аннексии, как минимум 2,5 триллиона рублей по предварительным подсчетам, - считает глава Республики Крым.

Огромный ущерб нанесли Крыму различные блокады, прежде всего, водная и блэк-аут, когда полуостров остался без электричества. Общая сумма урона так же исчисляется миллиардами рублей.

Подсчет продолжается и вполне возможно, что сумма станет еще больше.

- Поэтому очередные украинские претензии на «компенсацию» заставляют вспомнить слова известного киногероя: «Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова!», - подытоживает Сергей Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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