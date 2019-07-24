В Алуште 48-летнему пловцу, который попал под винт катера, отрезало ногу

ЧП произошло в Алуште, напротив санатория «Киев». В 120 метрах от берега на одного из пловцов наскочил высокоскоростной двухмоторный «Redlan».

27-летний алуштинец, который управлял катером, не заметил из-за большой скорости на поверхности воды голову человека.

- Мужчина плавал в неогороженной зоне купания. В этом месте она составляет 35 метров от береговой линии, и ограничена специальными буями, - сообщили в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте.

Кадры спасения пострадавшего от наезда катера под Алуштой попали в сеть.В интернете появилось видео, как спасали мужчину, пострадавшего от наезда катера.Видео: Независимое телевидение Севастополя

Пострадавшего сразу достали из воды и отвезли в ближайшую больницу. Врачи поставили неутешительный диагноз - травматическая ампутация левой ноги до голени.

Сейчас мужчина находится в больнице. Ему 48-лет, он - уроженец Украины, живет и работает в Малом Маяке.

Следователи проводят проверку по факту ЧП.

По словам местных жителей, такого рода несчастья происходят в городе не в первый раз.

- Эти катера носятся как ненормальные! Мне даже страшно детей отпускать купаться. И на воде - постоянно пятна мазута от этих катеров и гироскутеров. Нужно специально отведенные места для них, - возмущается жительница Алушты Инна.

КОМПЕТЕНТНО

Олег ТОМАШЕВСКИЙ, старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Алуштинского участка ГИМС:

- Мы регулярно выходим в рейсы, следим за ситуацией в акватории. В этом сезоне в отношении нарушителей составлен уже 31 административный протокол. Но подчеркну, мы имеем право их выносить только тем судам, которые зарегистрированы в ГИМС. Основные нарушения - вход в зону купания людей и на территорию пляжа. По нормам, маломерные суда не должны подходить ближе чем за 30 метров к границе зоны купания, а вот что касается скорости, то каждый муниципалитет устанавливает свою норму. В Алуште ее пока нет.

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