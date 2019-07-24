Пять самых интересных событий: Какие мероприятия пройдут в Крыму с 26 по 28 июля

Ближайшие выходные будут по-настоящему насыщенными! Безусловно, один из самых главных праздников будет День Военно-морского флота России, который с размахом отметят в Севастополе.

Но вы также сможете побывать на рок-концертах, фестивалях и даже отметить День города Феодосии.

Мы подготовили для вас ТОП-5 самых запоминающихся мероприятий, которые пройдут с 26 по 28 июля на полуострове.

1. День Военно-морского флота России

Когда: 28 июля

Где: Севастополь

Как всегда, в Севастополе День ВМФ отметят масштабно. Вы сможете понаблюдать за парадом кораблей, посмотреть артиллерийский салют, показательные выступления. Кроме того, гостей и жителей города удивят фонтаны на воде. А чуть позже можно будет посетить гала-концерт.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июляФото: Василий БАТАНОВ

2. Фестиваль исторической реконструкции "Грифон"

Когда: 27-28 июля

Где: музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Фестиваль «Грифон» уникален тем, что у участников будет возможность пройтись по улицам античного поселения, стать свидетелями постановочных сражений и попробовать себя в различных ремеслах.

Он объединит более 100 реконструкторов со всей России.

Фестиваль "Грифон" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Фото: пресс-служба правительства Севастополя

3. День города Феодосии

Когда: 27-28 июля

Где: Феодосия

Свой день рождения Феодосия традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Это туристический города. Там много интересных исторических объектов – Генуэзская крепость, Дача Стамболи, особняк-вилла «Виктория», Дом и картинная галерея Айвазовского.

Картинная галерея в ФеодосииФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Программа мероприятия

27 июля

17:00 - праздничный концерт, посвященный Дню города (Привокзальная площадь)

19:00 - феодосийский вальс «Танцуем вместе» (Цветомузыкальный фонтан)

21:00 - на главном фасаде галереи - театрализованная постановка из жизни И.К. Айвазовского.

28 июля

9:00 - праздник Нептуна (театрализованное, игровое представление с Нептуном и морскими обитателями) (берег моря)

10:00 -13:00 - праздничный концерт, посвященный Дню военно-морского флота

11:30 - праздничная программа «День города» (Центральная городская библиотека им. А. Грина)

19:00 - концертно-развлекательная программа «За тех, кто в море» (площадь возле Дома Культуры).

4. Фестиваль «Летние вечера на Караимской»

Когда: 26 июня - 30 августа

Где: Евпатория

В Евпатории открылись давно всем полюбившиеся «Летние вечера на Караимской». Фестиваль проходит на туристическом маршруте «Малый Иерусалим».

На главной сцене - перед купеческой синагогой - проходят конкурсы вокальных коллективов «Звезды зажигаются на Караимской».

Фестиваль будет проходить на туристическом маршруте "Малый Иерусалим". Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В программе - выступление хоров, ансамблей и солистов разных возрастов. Также вы сможете купить изделия ручной работы и поучаствовать в мастер-классах.

Начало концертной программы 26 июля в 18:00.

5. Фестиваль рок-музыки «Новая жизнь»

Когда: 26-27 июля в 17:00

Где: село Стерегущее, Раздольненский район

Гости смогут послушать рок-концерт прямо на берегу моря. Фото: пресс-служба Раздольненского района

Уже традиционный фестиваль «Новая жизнь» пройдет в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма. Гости смогут наслаждаться драйвовой музыкой прямо на берегу моря под открытым небом.

На мероприятии выступят крымские группы, а также полуостров посетят гости из Москвы. Они исполнят каверы легендарных музыкальных композиций. Но помимо этого представят слушателям песни собственного сочинения.