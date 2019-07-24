2019-07-24T19:17:02+03:00
Досуг

Пять самых интересных событий: Какие мероприятия пройдут в Крыму с 26 по 28 июля

"Комсомолка" подскажет, куда пойти на выходные [полная программа]
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В Севастополе грандиозно отметят День ВМФВ Севастополе грандиозно отметят День ВМФФото: Василий БАТАНОВ
Изменить размер текста:

Ближайшие выходные будут по-настоящему насыщенными! Безусловно, один из самых главных праздников будет День Военно-морского флота России, который с размахом отметят в Севастополе.

Но вы также сможете побывать на рок-концертах, фестивалях и даже отметить День города Феодосии.

Мы подготовили для вас ТОП-5 самых запоминающихся мероприятий, которые пройдут с 26 по 28 июля на полуострове.

1. День Военно-морского флота России

Когда: 28 июля

Где: Севастополь

Как всегда, в Севастополе День ВМФ отметят масштабно. Вы сможете понаблюдать за парадом кораблей, посмотреть артиллерийский салют, показательные выступления. Кроме того, гостей и жителей города удивят фонтаны на воде. А чуть позже можно будет посетить гала-концерт.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля Фото: Василий БАТАНОВ

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июляФото: Василий БАТАНОВ

2. Фестиваль исторической реконструкции "Грифон"

Когда: 27-28 июля

Где: музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Фестиваль «Грифон» уникален тем, что у участников будет возможность пройтись по улицам античного поселения, стать свидетелями постановочных сражений и попробовать себя в различных ремеслах.

Он объединит более 100 реконструкторов со всей России.

Фестиваль "Грифон" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Фестиваль "Грифон" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Фото: пресс-служба правительства Севастополя

3. День города Феодосии

Когда: 27-28 июля

Где: Феодосия

Свой день рождения Феодосия традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Это туристический города. Там много интересных исторических объектов – Генуэзская крепость, Дача Стамболи, особняк-вилла «Виктория», Дом и картинная галерея Айвазовского.

Картинная галерея в Феодосии Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Картинная галерея в ФеодосииФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Программа мероприятия

27 июля

17:00 - праздничный концерт, посвященный Дню города (Привокзальная площадь)

19:00 - феодосийский вальс «Танцуем вместе» (Цветомузыкальный фонтан)

21:00 - на главном фасаде галереи - театрализованная постановка из жизни И.К. Айвазовского.

28 июля

9:00 - праздник Нептуна (театрализованное, игровое представление с Нептуном и морскими обитателями) (берег моря)

10:00 -13:00 - праздничный концерт, посвященный Дню военно-морского флота

11:30 - праздничная программа «День города» (Центральная городская библиотека им. А. Грина)

19:00 - концертно-развлекательная программа «За тех, кто в море» (площадь возле Дома Культуры).

4. Фестиваль «Летние вечера на Караимской»

Когда: 26 июня - 30 августа

Где: Евпатория

В Евпатории открылись давно всем полюбившиеся «Летние вечера на Караимской». Фестиваль проходит на туристическом маршруте «Малый Иерусалим».

На главной сцене - перед купеческой синагогой - проходят конкурсы вокальных коллективов «Звезды зажигаются на Караимской».

Фестиваль будет проходить на туристическом маршруте "Малый Иерусалим". Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Фестиваль будет проходить на туристическом маршруте "Малый Иерусалим". Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В программе - выступление хоров, ансамблей и солистов разных возрастов. Также вы сможете купить изделия ручной работы и поучаствовать в мастер-классах.

Начало концертной программы 26 июля в 18:00.

5. Фестиваль рок-музыки «Новая жизнь»

Когда: 26-27 июля в 17:00

Где: село Стерегущее, Раздольненский район

Гости смогут послушать рок-концерт прямо на берегу моря. Фото: пресс-служба Раздольненского района

Гости смогут послушать рок-концерт прямо на берегу моря. Фото: пресс-служба Раздольненского района

Уже традиционный фестиваль «Новая жизнь» пройдет в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма. Гости смогут наслаждаться драйвовой музыкой прямо на берегу моря под открытым небом.

На мероприятии выступят крымские группы, а также полуостров посетят гости из Москвы. Они исполнят каверы легендарных музыкальных композиций. Но помимо этого представят слушателям песни собственного сочинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
1700 человек посетили экскурсии по промышленным предприятиям столицы в рамках проекта «Открой#Моспром»
С 13 по 15 июня 2019 года москвичи и гости столицы посетили с экскурсиями 17 промышленных площадок Москвы и увидели своими глазами, как производятся авиационные двигатели, лифты, продукты питания и газированные напитки, офисная мебель и даже парфюмерия
В Москве пройдут бесплатные экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром»
Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы приглашает москвичей и гостей столицы посетить ведущие предприятия оборонной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности города в рамках проекта Открой#Моспром
Путеводитель по книжному фестивалю «Красная площадь»: Тина Канделаки расскажет о красоте, а Ингеборга Дапкунайте прочтет стихи о детстве
«Комсомолка» выбрала самые интересные мероприятия литературного праздника, который пройдет с 1 по 6 июня на главной площади страны
Новости 24
Да будет цвет: Симферопольские фонтаны заработают по-новому
В Крыму с начала 2019 года отдохнуло больше трех миллионов туристов
80 нарушений за пять дней: В Крыму проходит проверка сферы транспортных перевозок
МВД Крыма проводит проверку по факту массовой травли собак в Белогорском районе
Несчастье на воде: В пруду Нижний в Симферополе утонул мужчина
В Роспотребнадзоре рассказали о причинах отравления детей в алуштинском лагере «Берег»
В Севастополе микроавтобус врезался в «Лексус»: В ДТП пострадали 4 человека, из них 2 детей
В Симферополе повздорили две соседки: На одну из скандалисток завели уголовное дело
Непогода разбушевалась: В Евпатории ливень затопил улицы
Оступилась и упала: С крымских гор эвакуировали пенсионерку
Жители Евпатории переплатили за горячую воду 5,5 млн рублей
В Севастополе на несколько дней ограничат движение катеров
Дожди и грозы: Прогноз погоды в Крыму на 24 июля