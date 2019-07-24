Пять самых интересных событий: Какие мероприятия пройдут в Крыму с 26 по 28 июля
Ближайшие выходные будут по-настоящему насыщенными! Безусловно, один из самых главных праздников будет День Военно-морского флота России, который с размахом отметят в Севастополе.
Но вы также сможете побывать на рок-концертах, фестивалях и даже отметить День города Феодосии.
Мы подготовили для вас ТОП-5 самых запоминающихся мероприятий, которые пройдут с 26 по 28 июля на полуострове.
1. День Военно-морского флота России
Когда: 28 июля
Где: Севастополь
Как всегда, в Севастополе День ВМФ отметят масштабно. Вы сможете понаблюдать за парадом кораблей, посмотреть артиллерийский салют, показательные выступления. Кроме того, гостей и жителей города удивят фонтаны на воде. А чуть позже можно будет посетить гала-концерт.
День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июляФото: Василий БАТАНОВ
2. Фестиваль исторической реконструкции "Грифон"
Когда: 27-28 июля
Где: музей-заповедник «Херсонес Таврический»
Фестиваль «Грифон» уникален тем, что у участников будет возможность пройтись по улицам античного поселения, стать свидетелями постановочных сражений и попробовать себя в различных ремеслах.
Он объединит более 100 реконструкторов со всей России.
Фестиваль "Грифон" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Фото: пресс-служба правительства Севастополя
3. День города Феодосии
Когда: 27-28 июля
Где: Феодосия
Свой день рождения Феодосия традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Это туристический города. Там много интересных исторических объектов – Генуэзская крепость, Дача Стамболи, особняк-вилла «Виктория», Дом и картинная галерея Айвазовского.
Картинная галерея в ФеодосииФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Программа мероприятия
27 июля
17:00 - праздничный концерт, посвященный Дню города (Привокзальная площадь)
19:00 - феодосийский вальс «Танцуем вместе» (Цветомузыкальный фонтан)
21:00 - на главном фасаде галереи - театрализованная постановка из жизни И.К. Айвазовского.
28 июля
9:00 - праздник Нептуна (театрализованное, игровое представление с Нептуном и морскими обитателями) (берег моря)
10:00 -13:00 - праздничный концерт, посвященный Дню военно-морского флота
11:30 - праздничная программа «День города» (Центральная городская библиотека им. А. Грина)
19:00 - концертно-развлекательная программа «За тех, кто в море» (площадь возле Дома Культуры).
4. Фестиваль «Летние вечера на Караимской»
Когда: 26 июня - 30 августа
Где: Евпатория
В Евпатории открылись давно всем полюбившиеся «Летние вечера на Караимской». Фестиваль проходит на туристическом маршруте «Малый Иерусалим».
На главной сцене - перед купеческой синагогой - проходят конкурсы вокальных коллективов «Звезды зажигаются на Караимской».
Фестиваль будет проходить на туристическом маршруте "Малый Иерусалим". Фото: пресс-служба администрации Евпатории
В программе - выступление хоров, ансамблей и солистов разных возрастов. Также вы сможете купить изделия ручной работы и поучаствовать в мастер-классах.
Начало концертной программы 26 июля в 18:00.
5. Фестиваль рок-музыки «Новая жизнь»
Когда: 26-27 июля в 17:00
Где: село Стерегущее, Раздольненский район
Гости смогут послушать рок-концерт прямо на берегу моря. Фото: пресс-служба Раздольненского района
Уже традиционный фестиваль «Новая жизнь» пройдет в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма. Гости смогут наслаждаться драйвовой музыкой прямо на берегу моря под открытым небом.
На мероприятии выступят крымские группы, а также полуостров посетят гости из Москвы. Они исполнят каверы легендарных музыкальных композиций. Но помимо этого представят слушателям песни собственного сочинения.
ИСТОЧНИК KP.RU