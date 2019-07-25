2019-07-25T15:01:04+03:00
Общество

В аэропорт «Симферополь» вернулся самолет, летевший в Санкт-Петербург

Пассажиров пересадят на другой борт
Александра КОРШУНОВА
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За пассажирами уже вылетело резервное судноЗа пассажирами уже вылетело резервное судноФото: "КП" Архив
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Из-за технической неисправности в аэропорт «Симферополь» вернулся самолет А-320. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, посадка прошла в штатном режиме.

- Все пассажиры будут доставлены в пункт назначения резервным бортом авиакомпании, - уточнили в аэропорту.

Как рассказали КП-Крым очевидцы, из-за ЧП в аэропорт срочно прибыли автомобили пожарной службы, скорой медицинской помощи.

Напомним, в последний раз самолет возвращался в аэропорт крымской столице по техническим причинам в июне. Тогда, кстати, пассажиры тоже направлялись в Санкт-Петербург.

В то время, когда люди ожидали резервного рейса, в аэропорту крымской столицы пассажирам предоставили напитки и горячее питание.

После этого за пассажирами вылетел резервный рейс, который и доставил их к месту назначения.

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Это произошло из-за технических неисправностей воздушного судна (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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