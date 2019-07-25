2019-07-25T18:18:35+03:00
Досуг

День города Феодосии – 2019: Полная программа празднования

28 июля жители и гости курорта отметят 2548-летие любимого города
Александра КОРШУНОВА
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Феодосийцы будут гулять три дняФеодосийцы будут гулять три дняФото: "КП" Архив
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В это воскресенье, 28 июля, жители и гости Феодосии будут гулять до утра. Ведь курортный город отметит свое 2549-летие. Его день рождение традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.

В этом году его будут справлять целых три дня – с 26 по 28 июля.

26 июля

10:00 – Историко-краеведческая викторина «Давай пройдемся по городу пешком» (Центральная детская библиотека)

12:00 – открытие книжной выставки «Феодосия. Каффа. Кефе» (Городская библиотека им. Гайдара)

14:00 - открытие выставки народного фотоклуба «Чайка» «Феодосия феодосийцам», посвященная Дню города (Феодосийский городской дом культуры)

17:00 - сеанс одновременной игры с выдающимися шахматистами (Феодосийский музей древностей)

27 июля

10:00 - Выставка «Феодосия город 25 веков: работы учащихся Детской художественной школы им Айвазовского» (Феодосийский музей древностей)

10:00 – детские анимационные площадки (Феодосийский городской дом культуры)

10:30 - выставка «Феодосия город 25 веков: работы учащихся Детской художественной школы им Айвазовского»

16:00 – детская анимационная программа (Феодосийский городской дом культуры)

17:00 – праздничный концерт, посвященный Дню города (Привокзальная площадь)

19:00 - феодосийский вальс «Танцуем вместе» (Цветомузыкальный фонтан)

28 июля

10:00-13:00 - Праздничный концерт, посвященный Дню военно-морского флота

10:00 - открытие книжно-иллюстративной выставки «28 июля – День города Феодосии»

11:30 - праздничная программа «День города» (Центральная городская библиотека имени Грина)

19:00 - спектакль народного театра им. Р. Беляновой «Муж напрокат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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