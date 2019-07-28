2019-07-28T16:18:01+03:00
Общество

День ВМФ = 2019 в Севастополе: Лучшие фото

Комсомольская правда собрала для вас фото Дня ВМФ = 2019 в Севастополе
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Флаги сегодня везде!Флаги сегодня везде!Фото: Михаил ПАТЛИС

В Севастополе сегодня отмечают День ВМФ - 2019. В Севастопольской бухте Черноморский флот продемонстрировал все свои возможности. Комсомолькая правда - Крым собрала для вас лучшие фото.

Праздник начался с выстрела 200-летней пушки Фото: Михаил ПАТЛИС

Праздник начался с выстрела 200-летней пушкиФото: Михаил ПАТЛИС

Театрализованное представление рассказывает об истории Черноморского флота Фото: Михаил ПАТЛИС

Театрализованное представление рассказывает об истории Черноморского флотаФото: Михаил ПАТЛИС

Корабли продемонстрировали ракетные удары по условному противнику Фото: Михаил ПАТЛИС

Корабли продемонстрировали ракетные удары по условному противникуФото: Михаил ПАТЛИС

Авиация продемонстрировала свои возможности Фото: Михаил ПАТЛИС

Авиация продемонстрировала свои возможностиФото: Михаил ПАТЛИС

Взрывы, выстрелы, дым... Фото: Михаил ПАТЛИС

Взрывы, выстрелы, дым...Фото: Михаил ПАТЛИС

ИСТОЧНИК KP.RU

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