День ВМФ = 2019 в Севастополе: Лучшие фото
Комсомольская правда собрала для вас фото Дня ВМФ = 2019 в Севастополе
Флаги сегодня везде!Фото: Михаил ПАТЛИС
В Севастополе сегодня отмечают День ВМФ - 2019. В Севастопольской бухте Черноморский флот продемонстрировал все свои возможности. Комсомолькая правда - Крым собрала для вас лучшие фото.
Праздник начался с выстрела 200-летней пушкиФото: Михаил ПАТЛИС
Театрализованное представление рассказывает об истории Черноморского флотаФото: Михаил ПАТЛИС
Корабли продемонстрировали ракетные удары по условному противникуФото: Михаил ПАТЛИС
Авиация продемонстрировала свои возможностиФото: Михаил ПАТЛИС
Взрывы, выстрелы, дым...Фото: Михаил ПАТЛИС
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