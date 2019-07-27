Перекрытие дорог на День ВМФ 2019 года в Севастополе: список, схема перекрытия во время мероприятий

День Военно-морского флота России - один из главных праздников для города-героя Севастополя. Жителей и гостей ждут масса интересных мероприятий и незабываемых эмоций.

Вы сможете увидеть понаблюдать за парадом кораблей, увидеть артиллерийский салют, фонтаны на воде и поучаствовать в гала-концерте.

Кстати, в музее Черноморского флота Военно-историческом музее фортификационных сооружений Севастополя - день открытых дверей.

Но для того, чтобы проведению праздника ничего не помешало, в городе введут небольшие ограничения для транспорта.

Движение перекроют в воскресенье, 28 июля.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ НА ДЕНЬ ВМФ 2019 В СЕВАСТОПОЛЕ:

- на участке улицы Ленина (от площади Суворова до площади Нахимова), на проспект Нахимова с 00:00 до 06:00 часов;

С 06.00 до 14.00

- по ул. Портовая,

ул. Генерала Петрова (от пл. Лазарева до ул. Одесская),

ул. Одесская,

Крепостной Переулок,

ул. Капитанская,

ул. Сенявина,

ул. Маяковского,

ул. Айвазовского,

ул. Спуск Шестакова,

ул. Троллейбусный спуск,

ул. Шмидта (от пл. Ушакова до ул. Очаковцев),

ул. Большая Морская,

ул. Адмирала Октябрьского,

ул. Очаковцев,

по ул. Ленина (от площади Суворова - проспект Нахимова до площади Лазарева) ;

С 14.00 до 18.00 часов

- по ул. Ленина (от площади Суворова - проспекта Нахимова до площади Лазарева) .

с 18.00 до 23.59 часов;

- на участке ул. Ленина (от площади Суворова до площади Нахимова),

на проспекте Нахимова,

улице Портовой

улице Троллейбусный спуск

- по улице Доронина, площади Захарова (от пересечения с ул. Доронина и от пересечения с ул. Леваневского).

ГДЕ ЗАПРЕТЯТ ПАРКОВКУ

Это ограничение начнет действовать еще раньше.

- 26 июля с 23:00 до 06:00 30 июля на площади Нахимова;

- 27 июля с 20:00 до 21:00 29 июля на участке улице Ленина (от площади Суворова до площади Нахимова), проспект Нахимова.

А если вы поставите автомобиль в неположенном месте, то ее могут забрать эвакуаторы. Специальные машины будут дежурить на этих участках.

Кроме того, в воскресенье на весь день изменят направление одностороннего движения:

- улица Воронина (от пересечения с улицей Советская до улицы Спуск Шестакова);

- улица Советская (от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина).

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Для того, чтобы после праздничных мероприятий жители смогли добраться домой, организуют работу транспорта в ночное время. Так 28 июля с 23:00 до 01:00 будут ходить такие маршруты:

- № 10 «бухта Камышовая - Депо 1 - центральное кольцо города»;

- № 12 «5-ый км Балаклавского шоссе - центральное кольцо города»;

- № 7 «ул. Горпищенко - центральное кольцо города»;

- № 9 «просп. Победы - центральное кольцо города».

Кроме того, на время закрытия движения судов по внутреннему рейду (26 июля - с 08:30 до 13:30 и 28 июля - с 08:30 до 13:30) организуют работу автобусов № 150 «пл. Захарова - пл. Суворова», 150-А«пл.Суворова - пл. Захарова», № 151 «пл. Захарова - пл. Нахимова», № 151-А«пл.Нахимова - пл. Захарова», № 152 «пл. Захарова - пл. Лазарева», № 152-А«пл.Лазарева - пл. Захарова», № 153 «пл. Захарова - пл. Ушакова», № 153-А «пл.Ушакова - пл. Захарова».

Посадка и высадка пассажиров 26 и 28 июля будет осуществляться на площадях Нахимова и Захарова.

СПРАВКА "КП"

День Военно-морского флота России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Именно в этот день по всей нашей большой стране проходят концерты, парады, официальные мероприятия и концерты. В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стережет морские рубежи Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.

Кстати, только в День ВМФ и только на Черноморском флоте моряки должны были надевать к парадной форме одежды белые брюки.

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