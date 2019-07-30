В Крыму автомобиль с десятиметрового обрыва рухнул на пляж

Рано утром 30 июля на одном из крымских пляжей произошло настоящее ЧП. В Николаевке с десятиметрового обрыва рухнул легковой автомобиль ВАЗ-21010.

К месту ЧП выехали спасатели. Фото: Леонид Пренко

А в этот момент в машине находился водитель. Который, как поговаривают очевидцы, был пьян и заснул в автомобиле.

К месту аварии немедленно выехали спасатели. Оказалось, что все произошло недалеко от санатория "Большевик".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/723126" frameborder="0"></iframe> В Николаевке с обрыва рухнул автомобиль.В этот момент в машине спал водитель. Видео: Леонид Пренко! другой источник

- Спасатели приняли меры противопожарной безопасности и провели деблокацию пострадавшего из автомобиля, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Водителя госпитализировали. Фото: Леонид Пренко

А после этого его передали сотрудникам "скорой" помощи.

Причины аварии неизвестны. Фото: Леонид Пренко

- Первую помощь оказали рыбаки, потому, что так рано утром еще никого не было на пляже, - рассказал очевидец Андрей.

- Машина была припаркована возле обрыва и водитель внутри спал. По непонятным причинам произошло самопроизвольное движение автомобиля. Он рухнул с обрыва на пляж, - подтверждает его слова еще один автолюбитель Сервер.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На крымской трассе "Таврида" произошла смертельная авария. ДТП случилось между поселками Владиславовка и Приморское.

Водитель легкового авто, 22-летний житель Чеченской Республики погиб. Еще пострадал 21-летний пассажир, его отвезли в Феодосийскую городскую больницу, еще один пассажир отказался от госпитализации.

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