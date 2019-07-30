В Крыму автомобиль с десятиметрового обрыва рухнул на пляж
Рано утром 30 июля на одном из крымских пляжей произошло настоящее ЧП. В Николаевке с десятиметрового обрыва рухнул легковой автомобиль ВАЗ-21010.
К месту ЧП выехали спасатели. Фото: Леонид Пренко
А в этот момент в машине находился водитель. Который, как поговаривают очевидцы, был пьян и заснул в автомобиле.
К месту аварии немедленно выехали спасатели. Оказалось, что все произошло недалеко от санатория "Большевик".
В Николаевке с обрыва рухнул автомобиль.В этот момент в машине спал водитель. Видео: Леонид Пренко! другой источник
- Спасатели приняли меры противопожарной безопасности и провели деблокацию пострадавшего из автомобиля, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.
Водителя госпитализировали. Фото: Леонид Пренко
А после этого его передали сотрудникам "скорой" помощи.
Причины аварии неизвестны. Фото: Леонид Пренко
- Первую помощь оказали рыбаки, потому, что так рано утром еще никого не было на пляже, - рассказал очевидец Андрей.
- Машина была припаркована возле обрыва и водитель внутри спал. По непонятным причинам произошло самопроизвольное движение автомобиля. Он рухнул с обрыва на пляж, - подтверждает его слова еще один автолюбитель Сервер.
А В ЭТО ВРЕМЯ
На крымской трассе "Таврида" произошла смертельная авария. ДТП случилось между поселками Владиславовка и Приморское.
Водитель легкового авто, 22-летний житель Чеченской Республики погиб. Еще пострадал 21-летний пассажир, его отвезли в Феодосийскую городскую больницу, еще один пассажир отказался от госпитализации.
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ИСТОЧНИК KP.RU