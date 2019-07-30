2019-07-30T16:24:39+03:00
Происшествия

В Крыму автомобиль с десятиметрового обрыва рухнул на пляж

В этот момент водитель находился в машине [фото, видео]
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Авария произошла в поселке Николаевка. Фото: Леонид ПренкоАвария произошла в поселке Николаевка. Фото: Леонид Пренко
Изменить размер текста:

Рано утром 30 июля на одном из крымских пляжей произошло настоящее ЧП. В Николаевке с десятиметрового обрыва рухнул легковой автомобиль ВАЗ-21010.

К месту ЧП выехали спасатели. Фото: Леонид Пренко

К месту ЧП выехали спасатели. Фото: Леонид Пренко

А в этот момент в машине находился водитель. Который, как поговаривают очевидцы, был пьян и заснул в автомобиле.

К месту аварии немедленно выехали спасатели. Оказалось, что все произошло недалеко от санатория "Большевик".

В Николаевке с обрыва рухнул автомобиль.В этот момент в машине спал водитель. Видео: Леонид Пренко! другой источник

- Спасатели приняли меры противопожарной безопасности и провели деблокацию пострадавшего из автомобиля, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Водителя госпитализировали. Фото: Леонид Пренко

Водителя госпитализировали. Фото: Леонид Пренко

А после этого его передали сотрудникам "скорой" помощи.

Причины аварии неизвестны. Фото: Леонид Пренко

Причины аварии неизвестны. Фото: Леонид Пренко

- Первую помощь оказали рыбаки, потому, что так рано утром еще никого не было на пляже, - рассказал очевидец Андрей.

- Машина была припаркована возле обрыва и водитель внутри спал. По непонятным причинам произошло самопроизвольное движение автомобиля. Он рухнул с обрыва на пляж, - подтверждает его слова еще один автолюбитель Сервер.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На крымской трассе "Таврида" произошла смертельная авария. ДТП случилось между поселками Владиславовка и Приморское.

Водитель легкового авто, 22-летний житель Чеченской Республики погиб. Еще пострадал 21-летний пассажир, его отвезли в Феодосийскую городскую больницу, еще один пассажир отказался от госпитализации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не справился с управлением: В Крыму в ДТП пострадали два ребенка

Машина съехала в кювет и перевернулась (подробнее).

Один погибший, два пострадавших: На трассе «Таврида» за сутки произошло два ДТП

Перевернулся автомобиль КIА и столкнулись легковушка с грузовиком (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Убийство семьи Ларьковых в Керчи: Суд вынес приговор
Украинец пытался попасть в Крым и получить российское гражданство по поддельному паспорту
Два новых автобусных маршрута появились в Симферополе
С 1 сентября в Крыму начнут действовать льготные условия для подключения газа
Один погибший, два пострадавших: На трассе «Таврида» за сутки произошло два ДТП
Из Симферополя запустят прямые ночные рейсы до границы с Украиной
В Севастополе нашли пропавшего парня с аутизмом
В Крыму одного из «фотоживодеров» задержали на пять суток
В Минтрансе Крыма рассказали об основных нарушениях в сфере пассажирских перевозок
Не справился с управлением: В Крыму в ДТП пострадали два ребенка
В Симферополе 30 июля частично отключат свет на 5 улицах
Погода в Крыму на 30 июля: без дождя и тепло до +33
Суд отменил 5 лет «строгача» для военнослужащего, защищавшего незнакомку
В Севастополе туристы дрались в очереди на посещение кораблей
В Крыму возводят мемориал «Сирень»
Соцсети в шоке: В Алуште живодеры травят собак сосисками с гвоздями
У «Ласточкиного гнезда» у «фотоживодеров» забрали мартышек и птицу вида Сипуха
В Крыму сотрудница отдела миграции может сесть на 4 года за превышение полномочий
Аксенов пообещал Медведеву до конца года сдать 44 объекта ФЦП
В районе аэропорта «Симферополь» расширили дорогу
В Ялте для богини Флоры нашли новое место
В Ленинском районе обезвредили бомбу и гранату времен Великой Отечественной войны
В Севастополе упал лифт с 3 пассажирами
В аэропорту «Симферополь» открылась выставка репродукций картин Айвазовского
Севастопольский пенсионер умер после удара коровы