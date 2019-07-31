Забронируйте уединение

Пятизвездочный бутик-отель под названием «Дача Рахманинов» откроет двери для отдыхающих на территории бывшего правительственного санатория в Мисхорском парке. В нем будет 14 просторных уникальных номеров категории «люкс». Территория отеля включает 2,5 гектара парка, собственный выход на пляж, бамбуковую рощу, теннисный корт, баню, крытый бассейн, детский клуб и парковку.

Что было на территории отеля раньше

Трехэтажное здание, где сейчас проходит реконструкция, было построено в 1958 году и сначала принадлежало Министерству культуры СССР, а в 1960 году было передано в ведение Управления делами ЦК КПСС и использовалась исключительно для размещения секретарей коммунистических партий дружественных стран. На дачу гости приезжали семьями и с большим количеством сопровождающих лиц, которые занимали практически все помещения, поэтому на даче одновременно размещались не более двух высокопоставленных отдыхающих. В каждой комнате для занятий музыкой стояли рояли и пианино. Дети партийцев занимались музыкой прямо на отдыхе, но звуки не мешали отдыхать другим жильцам. Ведь стены толщиной 1,5 м практически не пропускают звуки.

Корпус находится в самом центре живописного Мисхорского паркаФото: Архив "КП"

Говорят, что место расположения Дачи выбирал сам Иосиф Сталин, именно поэтому корпус находится в самом центре живописного Мисхорского парка. Здесь можно и укрыться от летней жары, и насладиться многообразием растений. В парке их насчитывается больше 330 видов! Это и экзотические агавы, и маслины, и бамбук, и лавр. Настоящее украшение парка – нарышкинская пальмовая аллея. Одним из самых почтенных «долгожителей» парка считается гигантский гималайский кедр, а деревья в кипарисовой аллее давно перешагнули столетний возраст.

После реконструкции бутик-отель назван именем великого композитора Сергея Рахманинова. Именно в Мисхоре Сергей Васильевич сочинил свое первое произведение. Еще будучи 14-летним подростком, он вместе с воспитанниками профессора Московской консерватории Николая Зверева попал в имение Токмаковых в Нижнем Мисхоре. Здесь же композитор и сочинил свою первую пьесу.

Чем будет удивлять «Дача Рахманинов»

Обновленный интерьер «дачи» максимально приближен к атмосфере начала 20 века. Ретро-шик в мельчайших деталях – от предметов мебели до аксессуаров тех времен – создавали дизайнер-декоратор Милена Стойкова и архитектор Надежда Пономарева. Дизайн порадует даже любителей антиквариата. Так, в номере люкс стоит расписанный вручную китайский столик, старинный рояль и радиола 40-х годов.. Конечно же, есть и современные блага, которые органично вписались в исторический интерьер. В каждом номере стоят виниловый проигрыватель с пластинками и кофе-машина.

В номерах вы можете насладиться комфортом и уединениемФото: "КП" Архив

В «Рахманинове» можно почувствовать себя по-царски и уединенно. Пятиметровые потолки, 80 квадратов пространства в номерах, оформленных в индивидуальном стиле, а еще собственная терраса с видом на море и Мисхорский парк! Здесь вы ощутите себя как на правительственной даче. Прогулки по бамбуковой роще, купание на отдельной территории и просторные номера дают возможность по-настоящему расслабиться.

Отдохнуть с комфортом в отеле можно и с детьми. Для маленьких гостей здесь есть мини-бассейн с подогревом и детский клуб.

Обеды как у Сильвестра Сталлоне и Ретро-авто 1928 года

Хотите отведать обед от шеф-повара, который готовил обеды для Сильвестра Сталлоне, Мадонны, Лучано Паворотти и Сильвио Берлускони? Зайдите в ресторан бутик-отеля, где блюда для вас приготовит итальянский шеф-повар Стефано Зафрани (Stefano Zaffrani), обладатель ордена звезды Мишлен. Он сам разрабатывал меню на основе фермерских продуктов крымского производства. Ресторан будет открыт как для гостей «Дачи Рахманинов», так и для желающих провести незабываемый вечер на побережье. Всего зал ресторана вместит не более 50 гостей и позволит проводить закрытые бизнес-встречи, банкеты и радостные события в узком кругу друзей.

Погрузиться в атмосферу ретро можно будет прямо с трапа самолета. Заказывая трансфер на сайте бутик-отеля, можно выбрать ретро-авто и в аэропорт за вами приедет водитель на Packard 1928 года выпуска. Также машину можно будет взять в аренду постояльцам отеля.

Бутик-отель откроется 10 августа. Но бронировать номера можно уже сейчас. Такая услуга доступна на официальном сайте «Дачи Рахманинов» и у туроператоров. В этом сезоне цены здесь на 20% дешевле, чем в других пятизвездочных отелях Ялты, а для первых гостей предусмотрены специальные предложения и приятные бонусы.

Справка «КП»

Бутик-отель «Дача Рахманинов» входит в сеть отелей и санаториев «Курорты Крыма» под управлением ООО «УК «Визант Групп». Помимо нового отеля в сеть входят южнобережные санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской прибой», которые также ждет реконструкция в ближайшие годы.

*на правах рекламы