Полный отрыв: Какие фестивали пройдут в Крыму в сентябре-2019
Три летних месяца почти промчались, оставив очень много положительных эмоций и впечатлений. Но впереди крымчан ждет не менее богатая на различные события осень. На полуострове пройдут интересные фестивали и необычные мероприятия абсолютно на любой вкус.
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО КИНО «СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ»
Когда: 31 августа-7 сентября
Где: Евпатория
Фестиваль "Солнечный остров" в ЕвпаторииФото: Галина КОВАЛЕНКО
Гостей и жителей города ждут творческие встречи, мастер-классы. Их, кстати, проводят известные российские актеры, режиссеры и продюсеры. А президентом фестиваля является народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Харатьян.
Фестиваль откроется в последний день августа на театральной площади. Там оборудуют кинотеатр под открытым небом на 700 мест.
Все время фильмы конкурсной программы будут демонстрироваться в двух городских кинотеатрах - «Ракета» и Кино Максимум».
Почетные гости: Михаил Боярский, Мария Есипенко, Лариса Луппиан, Сергей Никоненко, Светлана Дружинина, Алексей Маклаков и другие.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «LIVE IN BLUE BAY»
Когда: 6-9 сентября
Где: Коктебель
В крымский поселок Коктебель приедет большее 100 исполнителей джаза из России, Италии и США. В эти сентябрьские дни вы сможете послушать не только прекрасных музыкантов из разных стран, но также побывать на мастер-классах, экскурсиях, дегустации вин и творческих встречах.
На фестиваль приедут больше ста исполнителей джаза. Фото: предоставлено организаторами
Предварительная программа сцены Дельфин
6 сентября
19:00 Эстрадно-джазовый оркестр им. Кима Назаретова (Ростов-на-Дону) 20:00 Klaipeda (Севастополь-Ялта) 21:00 Специальный гость из Италии 22:00 Hayat (Симферополь)
7 сентября
19:00 Yalta Jazz (Ялта)
20:00 Buzzer Party (Санкт-Петербург)
21:00 Трио Андрея Кондакова и специальный гость из США (Санкт-Петербург, США)
22:00 Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band (Москва)
8 сентября
19:00 Оркестр УМВД г. Севастополя
20:00 Квартет Маркуса Бона (Москва)
21:00 Специальные гости из США
22:00 Группа Сергея Манукяна (Москва)
ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ»
Когда: 19-21 сентября
Где: парк-отель Porto Mare, Алушта
В Алуште с 19 по 21 сентября в парк-отеле Porto Mare пройдет двадцатый Международный фестиваль авторской песни «Встреча с юностью». На импровизированную пристань, сцену-бриг с алыми парусами, выйдут таланты бардовской песни. И те исполнители, которые буквально стояли у истоков зарождения этого жанра, а после продолжили развиваться в этой сфере.
Гости мероприятия будут наслаждаться приятной компанией три дня подряд.
Фестиваль авторской песни проводится уже в двадцатый раз. Фото: предоставлено организаторами
Посетить мероприятия могут все желающие, вход свободный.
Все подробности по телефону: +7 (978) 731-33-22.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОТЕЛЕФОРУМ «ВМЕСТЕ»
Когда: 6-12 сентября
Где: Ялта
В этом году зрителей ждет обновленная программа - на четырех городских площадках вновь начнут показывать конкурсные работы.
Кроме того, в 2019 году исполняется 120 лет Белой даче - домику Антона Чехова в Ялте. Именно в этот знаменательный день там пройдет музыкально-поэтический вечер.
В Ялте пройдет международный телекинофорум «Вместе». Фото: предоставлено организаторами
А 8 сентября организаторы форума отправятся в Севастополь. Там состоятся традиционные встречи с моряками на боевых кораблях.
На данный момент программа кинотелефорума находится в стадии доработки, поэтому окончательное расписание будет представлено позже.
ИСТОЧНИК KP.RU