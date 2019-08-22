2019-08-31T13:15:18+03:00
Досуг

Полный отрыв: Какие фестивали пройдут в Крыму в сентябре-2019

"Комсомолка" подскажет, куда пойти в первый месяц осени [полная программа]
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Бархатный сезон заиграет новыми красками. Фото: предоставлено организаторамиБархатный сезон заиграет новыми красками. Фото: предоставлено организаторами
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Три летних месяца почти промчались, оставив очень много положительных эмоций и впечатлений. Но впереди крымчан ждет не менее богатая на различные события осень. На полуострове пройдут интересные фестивали и необычные мероприятия абсолютно на любой вкус.

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО КИНО «СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ»

Когда: 31 августа-7 сентября

Где: Евпатория

Фестиваль "Солнечный остров" в Евпатории Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Фестиваль "Солнечный остров" в ЕвпаторииФото: Галина КОВАЛЕНКО

Гостей и жителей города ждут творческие встречи, мастер-классы. Их, кстати, проводят известные российские актеры, режиссеры и продюсеры. А президентом фестиваля является народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Харатьян.

Фестиваль откроется в последний день августа на театральной площади. Там оборудуют кинотеатр под открытым небом на 700 мест.

Все время фильмы конкурсной программы будут демонстрироваться в двух городских кинотеатрах - «Ракета» и Кино Максимум».

Почетные гости: Михаил Боярский, Мария Есипенко, Лариса Луппиан, Сергей Никоненко, Светлана Дружинина, Алексей Маклаков и другие.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «LIVE IN BLUE BAY»

Когда: 6-9 сентября

Где: Коктебель

В крымский поселок Коктебель приедет большее 100 исполнителей джаза из России, Италии и США. В эти сентябрьские дни вы сможете послушать не только прекрасных музыкантов из разных стран, но также побывать на мастер-классах, экскурсиях, дегустации вин и творческих встречах.

На фестиваль приедут больше ста исполнителей джаза. Фото: предоставлено организаторами

На фестиваль приедут больше ста исполнителей джаза. Фото: предоставлено организаторами

Предварительная программа сцены Дельфин

6 сентября

19:00 Эстрадно-джазовый оркестр им. Кима Назаретова (Ростов-на-Дону) 20:00 Klaipeda (Севастополь-Ялта) 21:00 Специальный гость из Италии 22:00 Hayat (Симферополь)

7 сентября

19:00 Yalta Jazz (Ялта)

20:00 Buzzer Party (Санкт-Петербург)

21:00 Трио Андрея Кондакова и специальный гость из США (Санкт-Петербург, США)

22:00 Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band (Москва)

8 сентября

19:00 Оркестр УМВД г. Севастополя

20:00 Квартет Маркуса Бона (Москва)

21:00 Специальные гости из США

22:00 Группа Сергея Манукяна (Москва)

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ»

Когда: 19-21 сентября

Где: парк-отель Porto Mare, Алушта

В Алуште с 19 по 21 сентября в парк-отеле Porto Mare пройдет двадцатый Международный фестиваль авторской песни «Встреча с юностью». На импровизированную пристань, сцену-бриг с алыми парусами, выйдут таланты бардовской песни. И те исполнители, которые буквально стояли у истоков зарождения этого жанра, а после продолжили развиваться в этой сфере.

Гости мероприятия будут наслаждаться приятной компанией три дня подряд.

Фестиваль авторской песни проводится уже в двадцатый раз. Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль авторской песни проводится уже в двадцатый раз. Фото: предоставлено организаторами

Посетить мероприятия могут все желающие, вход свободный.

Все подробности по телефону: +7 (978) 731-33-22.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОТЕЛЕФОРУМ «ВМЕСТЕ»

Когда: 6-12 сентября

Где: Ялта

В этом году зрителей ждет обновленная программа - на четырех городских площадках вновь начнут показывать конкурсные работы.

Кроме того, в 2019 году исполняется 120 лет Белой даче - домику Антона Чехова в Ялте. Именно в этот знаменательный день там пройдет музыкально-поэтический вечер.

В Ялте пройдет международный телекинофорум «Вместе». Фото: предоставлено организаторами

В Ялте пройдет международный телекинофорум «Вместе». Фото: предоставлено организаторами

А 8 сентября организаторы форума отправятся в Севастополь. Там состоятся традиционные встречи с моряками на боевых кораблях.

На данный момент программа кинотелефорума находится в стадии доработки, поэтому окончательное расписание будет представлено позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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