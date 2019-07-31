День ВДВ - 2019 в Крыму и Севастополе: Полная программа праздника

2 августа отмечают свой праздник войска дяди Васи - так с любовью в России называют воздушно-десантные войска (в честь основателя современных ВДВ генерала Василия Маргелова. - Авт.).

День ВДВ всегда проходит шумно, ярко и с размахом: автопробеги, полевые кухни, показательные бои и традиционные купания в городских фонтанах.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ ВДВ 2019

СИМФЕРОПОЛЬ

10.00 - возложение цветов, минута молчания, выступление военно-патриотических клубов (парк им. Ю.А. Гагарина, мемориал «Долг, честь и слава», памятник В.Ф. Маргелову).

18.00 - показательные прыжки спортсменов-парашютистов, реконструкция боя (аэропорт «Заводское»)

СЕВАСТОПОЛЬ

07.00 - 07.20 - панихида и возложение цветов на могилу десантников, погибших в Севастополе в Великой Отечественной войне 1941-1944 гг. (мемориальное кладбище (п. Дергачи)

07.30 - 07.50 - автопробег от мемориального кладбища до сквера воинов-интернационалистов

08.00 - 08.15 - возложение цветов к памятнику погибшим в Афганистане, награждение ветеранов десантников памятными медалями «75 лет освобождения Севастополя» (ул. Ленина, сквер воинов-интернационалистов)

08.20 - 08.30 - автопробег от сквера по ул. Ленина, пр-т Нахимова, до памятника «Солдату и Матросу».

Полевая кухня - неизменный атрибут торжества.Фото: Виталий ПАРУБОВ

09.00 - 12.00 – митинг к 89-й годовщине ВДВ (площадь у памятника Солдату и Матросу)

- полевая кухня

- экспозиция военной техники, снаряжения бойцов ВС РФ и стрелкового оружия

- военно-спортивные показательные выступления

- турнир по разборке и сборке автомата

- показ укладки парашютов.

- снаряжения бойцов ВС РФ

- концерт

ФЕОДОСИЯ

10.00 - возложение цветов к памятнику афганцам (ул. Федько, Комсомольский парк)

11.00 - праздничное мероприятие, совместно с военнослужащими 171-го одшб (ул. Насыпная, д. 4, стадион им. Шайдерова)

АЛУШТА

10.00 - 15.00 – выставка парашютной техники и экипировки десантников (ул. Снежковой,20, учебный центр ДОСААФ).

18.00 – автопробег, после его завершения у ротонды (Алушта-курорт) концерт и салют

ДЖАНКОЙ

10.00 - митинг с возложением цветов у памятника воинам-афганцам (ул. Р. Люксембург)

ЕВПАТОРИЯ

10.00 - митинг с возложением цветов у памятника воинам-афганцам (ул. Некрасова)

КЕРЧЬ

10.00 - возложение цветов, награждение ветеранов, вручение знаков «Парашютист» юнармейцам, совершившим первый свой прыжок (ул. Мирошника 1-А, возле памятной доски В.Ф.Маргелову)

Пройдет реконструкция боя.Фото: Виталий ПАРУБОВ

21.00 - концерт к Дню ВДВ (ул. Ленина, д. 46, театр А.С. Пушкина)

КРАСНОПЕРЕКОПСК

9.00 - митинг с возложением цветов (парк «Трех штурмов Перекопа», у памятника В.Ф. Маргелову)

НИЖНЕГОРСКИЙ

9.00 - возложение цветов (ул. Кренкеля, у памятника воинам-афганцам), посещение могил погибших в афганской войне

РАЗДОЛЬНОЕ

10.00 - митинг с возложением цветов (сбор в парке культуры и отдыха на аллее Ветеранов, у БТР), автопробег по району

СОВЕТСКИЙ

10.00 - возложение цветов к памятнику участникам локальных конфликтов (улица Ленина)

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