2019-08-13T14:51:06+03:00
Политика

Лица партии: Кто возглавил списки на выборах в Крыму

Об амбициях и серьезности намерений политсилы судят по ее лучшим кандидатам
Константин Сергеев
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В Крыму 8 сентября пройдут выборы депутатовВ Крыму 8 сентября пройдут выборы депутатовФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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В Крыму 8 сентября пройдут выборы депутатов в высший законодательный орган республики - Государственный совет РК. Региональные отделения политических партий уже зарегистрировали списки своих кандидатов: это самые заслуженные и уважаемые люди, которых сумели привлечь в свои ряды политсилы. Таким образом, именно лидеры списка как нельзя лучше характеризуют качество, амбиции и отношение к избирателю любой партии.

КПРФ

Сергей Богатыренко (слева) и Владимир Демченко

Сергей Богатыренко (слева) и Владимир Демченко

Так, КПРФ «локомотивом» своего списка сделала Сергея Богатыренко. Сухая справка избиркома гласит, что он помимо всего прочего - первый секретарь Комитета республиканского отделения КПРФ. В интернете можно найти лишь перечень различных его высказываний, мнений и комментариев. Второй и третий номер списка КПРФ - бизнесмены Владимир Демченко и москвич Олег Дрягин. К слову, в последние годы самым узнаваемым в узких кругах коммунистом был депутат горсовета Симферополя Степан Кискин, который разорвал отношения с КПРФ и теперь баллотируется в Госсовет от партии «Родина».

Партия «Родина»

Константин Кнырик (слева) и Эмиль Арпатлы

Константин Кнырик (слева) и Эмиль Арпатлы

У партии «Родина» возглавляет региональный список кандидатов Константин Кнырик - бывший депутат горсовета Бахчисарая, отказавшийся впоследствии от мандата. Вторым и третьим номером списка партии заявлены Эмиль Арпатлы и Константин Ерманов. Вряд ли в Крыму широко известны как сами кандидаты, так и их общественная деятельность.

ЛДПР

Владимир Жириновский (слева) и Павел Шперов

Владимир Жириновский (слева) и Павел Шперов

В ЛДПР и вовсе подошли к выборам в Крыму спустя рукава: в партии не предоставили вовремя документы в крымский ЦИК - и в регистрации списка политсиле было отказано. В итоге попасть на выборы ЛДПР смогла только по решению суда, обжаловав решение крымского избиркома.

Первым номером списка от ЛДПР, как и в 2014 году, стал неподражаемый и яркий Владимир Жириновский. Очень вероятно, что это лишь дежурный пиар-ход, ведь пять лет назад он также возглавлял список. Партия в крымский парламент прошла, но Владимир Вольфович отказался от мандата в пользу однопартийца. Второй номер достался нынешнему депутату Государственной Думы России Павлу Шперову - его каденция заканчивается лишь в 2021 году, поэтому, скорее всего, Шперов также включен в список только для солидности. Ну а тройку кандидатов от ЛДПР замкнула нынешний депутат Госсовета Крыма Светлана Шабельникова, которая, к слову, за почти три года не зарегистрировала ни одного законопроекта.

Партия «СР»

Виктория Билан (слева) и Дилявер Кайданов

Виктория Билан (слева) и Дилявер Кайданов

«Справедливая Россия» первым номером своего списка кандидатов выдвинула 31-летнюю Викторию Билан – менеджера российского банка «Тинькофф». На втором месте обосновалась «темная лошадка» - бизнесмен Дилявер Кайданов, а тройку списка замыкает председатель общественной организации «Союз предпринимателей и потребителей» Алексей Куклев, который мало чем до сих пор отметился.

Партия «Единая Россия»

Сергей Аксенов и Владимир Константинов

Сергей Аксенов и Владимир Константинов

Партия «Единая Россия» предлагает, пожалуй, самый понятный вариант своей первой тройки. Возглавляет список глава Крыма Сергей Аксенов, вторым идет спикер регионального парламента Владимир Константинов, третий - член Совета Федерации Сергей Цеков. Политики хорошо известны крымчанам и в представлении не нуждаются. Это говорит о продолжении курса партии на развитие региона при поддержке федеральных властей и президента Владимира Путина. Более того, генеральный совет «Единой России» уже предложил президенту страны Сергея Аксенова на должность главы РК на следующие 5 лет.

Уже скоро крымчане отдадут свой голос в пользу одной из политических партий, и чтобы сделать правильный выбор, кажется, достаточно просто еще раз оценить ее первых кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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