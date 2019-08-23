2019-08-23T15:10:44+03:00
Общество

Житель Белогорска заболел лихорадкой Западного Нила: Стоит ли беспокоиться крымчанам

Заразу переносят комары и птицы
Галина КОВАЛЕНКО
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На отдых желательно взять средства для борьбы с насекомыми.На отдых желательно взять средства для борьбы с насекомыми.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На Крымском полуострове зарегистрирован случай первый заболевания лихорадкой Западного Нила. Тропическую хворь, которая широко распространена в странах Африки, подхватил житель города Белогорска.

- Основным переносчиком этого вируса являются комары, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Специалисты также отмечают, что человек может заразиться не только от насекомых-кровососов, но и от птиц и млекопитающих. Хотя такой путь заражения наиболее маловероятен.

- Заболевший человек не представляет опасности для окружающих, - рассказали в ведомстве и добавили:

- Сам вирус и случаи заболевания встречаются на территории почти всей России.

В Белогорске, по месту жительства заболевшего лихорадкой Западного Нила, специалисты провели экстренное энтомологическое обследование в радиусе 3 километров. Сейчас делается все, чтобы выявить источник, условия заражения и границы эпидемического очага.

КРЫМЧАНАМ БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО

- Говорить о какой-то чрезвычайной ситуации не приходится. Нет причин и для паники. Прежде всего, нужно выяснить все подробности этого случая заболевания, - сообщила «КП»-Крым» Елена Журавлева, ученый-энтомолог и подчеркнула:

- Случаи заражения лихорадкой Западного Нила регистрируются практически по всей территории страны. Как правило, люди заражаются, когда отдыхают в зарубежных странах, где есть очень много так называемых «малярийных» комаров, которые и переносят вирус.

Ученая отметила, что простого рядового комара отличить «малярийного» практически невозможно - это под силу только специалисту-энтомологу. А чтобы хоть как-то обезопасить себя, нужно пользоваться репеллентами (средства по борьбе с насекомыми).

- Мы провели мониторинг: виды комаров, которые являются переносчиками различных заболеваний, включая лихорадку Западного Нила, на Крымском полуострове не явлены, - сообщил «КП»-Крым» Владимир Разумейко, старший преподаватель кафедры экологии Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского. – Скорее всего, речь идет о единичных случаях заболевания, отдыхавших за рубежом.

ВАЖНО

Симптомы лихорадки Западного Нила: повышение температуры до 38-40°C, озноб, мучительная головная боль, боль во всем теле, в том числе суставах рук и ног. В тяжелых случаях возможно осложнение в виде поражения центральной нервной системы. Никакого самолечения! Лихорадка Западного Нила - это серьезное заболевание, которое лечат под присмотром медиков в инфекционных отделениях больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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