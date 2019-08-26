2019-08-26T16:09:48+03:00
Общество

В Крыму увеличилось число платежных терминалов: как сэкономить при оплате картой

Был зафиксирован рекорд - туристы и гости полуострова совершали по 230 платежей в минуту в июне-июле этого года
Надежда ДАЦЮК
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Теперь в 180 населенных пунктах Крыма есть платежные терминалыТеперь в 180 населенных пунктах Крыма есть платежные терминалыФото: Виталий ПАРУБОВ
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Уже скоро в Крыму начнется бархатный сезон. Туристы продолжают ехать на полуостров и хотят провести отпуск с комфортом - получить достойный сервис в отелях, бесперебойную связь с близкими и, конечно, банковское обслуживание.

Конечно, материковые туристы привыкли к безналичным расчетам в кафе, ресторанах, магазинах, отелях и других местах.

- На материке процент безналичной оплаты значительно выше, чем в Крыму, 60%, - рассказал вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

Понимая это, крымские предприниматели еще с весны начали активно подавать заявки на установку нужного оборудования. Это принесло свои плоды: теперь в 180 населенных пунктах Крыма есть платежные терминалы. Их количество - 20 тысяч, больше половины устройств могут принимать бесконтактные карты.

- С начала года количество платежных терминалов РНКБ выросло на 6 тысяч устройств. Для сравнения, за весь 2018 год увеличение составило 4,7 тысячи устройств, - сообщили в РНКБ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В июле в банке зафиксировали рекорд по безналичным расчетам. Только за месяц жители и гости Крыма совершили такой объем расчетов по безналу, как за два летних месяца прошлого года.

В июне-июле 2019 года туристы и крымчане совершали примерно по 230 транзакций в минуту. Всего за два месяца было сделано 20 миллионов расчетов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Около 50% платежей проходит бесконтактным способом. В РНКБ отметили, что количество расчетов по безналу увеличилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За два первых месяца лета в пользователи карт совершили платежей на 15,7 миллиарда рублей.

КАК ЭКОНОМИТЬ СРЕДСТВА ПРИ РАСЧЕТЕ КАРТОЙ

В РНКБ с начала июля начала работать программа «ТУР бонус», которая помогает отдыхающим экономить. В ней участвуют 125 торгово-сервисных точек по всему Крыму. Если турист зарегистрировался в программе и рассчитывается картой любого российского банка в сети партнеров «Тур Бонуса», то на счет придет до 10% бонусов с каждой покупки.

Преимущества программу уже опробовали больше 100 тысяч туристов из разных регионов России – в основном это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская область, Свердловская область.

Узнать, как получать бонусы от покупок и стать участником программы можно на официальном сайте программы www.тур-бонус.рф.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Крым ждет больше 7 миллионов туристов

На полуострове уже побывали 4,5 миллиона туристов, а ждут в Крыму не меньше 7 миллионов отдохнувших за год. Чиновники считают, что эта цифра реальна, поскольку в 2018 году был зафиксирован рекорд за все постсоветские годы - 6 миллионов 800 тысяч туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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