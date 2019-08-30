2019-08-30T16:31:24+03:00
Общество

Для детей и взрослых: В Симферополе пройдет выставка товаров

Посетителей ждут мастер-классы, развлечения, аниматоры и бесплатное мороженое
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Мероприятие пройдет 7-8 сентябряМероприятие пройдет 7-8 сентября
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В Симферополе 7-8 сентября пройдет Региональная специализированная выставка товаров и услуг «Семья и детство». Это площадка, где соберутся представители спортивных секций, медицинских центров, развивающих центров, различных кружков, курсов.

Также примут участие узкопрофильные специалисты - логопеды, психологи, репетиторы, фотографы, кондитеры и много профессионалов различных сфер, необходимых для семьи.

Для гостей мероприятия предусмотрена образовательная программа с лекциями и мастер-классами на актуальные для родителей темы, а деток ждут развлечения, аниматоры, аквагрим и бесплатное мороженое.

Информационный партнер: "Комсомольская правда - Крым"

Информационный партнер: "Комсомольская правда - Крым"

Мероприятие пройдет с 10 до 17.00 на улице Киевская, 115 (Дворец культуры профсоюзов).

Организатор: "InfoMama-за семейные ценности" для мамочек Крыма в рамках проекта "Одобрено мамами Крыма" . Подробная информация на сайте: мамыкрыма.рф

Информационный партнер: "Комсомольская правда - Крым" - KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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