Эта спортивная школа на Карла Маркса в городе Симферополе существовала еще с 50х годов, потом развал СССР и следом всех планов и проектов.

Здание построено в 1938 году под немецкую церковь. Фото: Simfion.net

Но в 2002 году Консоль вернула симферопольцам возможность заниматься спортом, крепнуть и оздоравливаться: был открыт один из первых спортивных клубов в городе Симферополе.

Теперь здание Консоль-спорт выглядит так

Прошло уже 17 лет, а это место продолжает радовать горожан. С Клубом растут целые семьи, стремящиеся к здоровому образу жизни. Именно поэтому в честь 17-летия принято решение переименовать клуб в Семейный.

Детям в Консоле всегда весело!

Здесь себе может найти место и мама на фитнесе и массаже, и папа в тренажерном зале и в сауне, а ребенок - в детском уголке под присмотром няни или на увлекательных детских секциях. Приятно же, когда главное рядом, а еще приятнее, если со скидкой для всей семьи – 20%, когда абонемент стоит от 1840 рублей.

Тренажерный зал оборудован всем необходимым. Фото: предоставлено рекламодателем

10 сентября 2019 года с 16.00-20.00 пройдет важное событие города. Консоль Спорт празднует день рождения и приглашает всех желающих на День открытых дверей!

Бесплатная программа позволит всей семье погрузиться в мир спорта и попробовать для себя каждое направление. Запись ведется на персональные тренировки к тренерам в тренажерный зал с лучшими итальянскими тренажерами Техноджим.

Это великолепная возможность попробовать все и выбрать спорт доступный Вам: мастер-классы по фитнесу, йоге, стрейчингу и детских классов. Расслабиться можно в массажном кабинете или в сауне с травяными чаями. А не даст скучать аниматор, дегустация правильного и спортивного питания и розыгрыш ценных призов.

Консоль спорт Семейный. Когда главное рядом!

Запись по номеру:

+7(978) 038 25 16

*на правах рекламы