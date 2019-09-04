Глава Избиркома РК, разыскиваемый на Украине: «Пусть следователи из Киева сюда приезжают»

Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев, которого объявили в розыск на Украине, сообщил, что относится к этому спокойно.

Ранее на сайте так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым», которая находится на Украине, появилось сообщение:

- В рамках уголовного преследования главе Избиркома Крыма сообщено про подозрение в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти. Также указанная личность объявлена в розыск. Михаил Малышев отметил, что с удовольствием пообщался бы со следователями, которые инициировали розыск.

- Если бы они были откомандированы в Крым, я бы нашел время и дал бы им все пояснения. Правда, есть опасения, что они захотят остаться на полуострове, если приедут, - заявил председатель Избиркома.

По его мнению, украинская прокуратура «возбудилась» из-за грядущих выборов депутатов в Государственный совет Республики Крым, которые пройдут 8 сентября.

- Это просто реакция на грядущие выборы. Я отношусь к этому абсолютно спокойно, мне очень жаль их. На убогих обижаться как-то не принято. А эта прокуратура на Украине фейковая, и такими действиями она просто оправдывает выделяемые на ее содержание бюджетные средства, - добавил Михаил Малышев.

Председатель Избирательной комиссии Республики также сообщил, что выезжать на территорию Украины не планирует, и родственников у него там нет.

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