Взять барьер

Лидер - без вдохновения

Жители Крыма лишь 5 лет принимают непосредственное участие в политической жизни России - с тех пор, как полуостров, собственно, и вернулся на историческую Родину. Тем не менее, еще с украинских времен многие крымчане прекрасно знали патриархов российской политики из новостей и ток-шоу, которые смотрели еще с начала 2000-х. Жириновский, Зюганов, Миронов, Явлинский - все эти фамилии и тогда, и тем более сейчас на слуху у крымчан. Особенно это касается Владимира Вольфовича: наверное, нет такого крымчанина, кто не слышал о Жириновском, не видел его по телевизору или в интернете и не знает, чем он знаменит. Основатель и бессменный лидер ЛДПР, пожалуй, самый яркий, колоритный, эпатажный и громкий политик новейшей России. Владимир Вольфович, будучи великолепным оратором, не читал с суфлера, жег глаголом сердца людей, а его неуемной энергии хватило бы для освещения небольшого города. Так было всегда. До последнего времени - и осечка случилась именно с крымчанами…

Уже несколько дней соцсети обсуждают видеообращение Владимира Жириновского к крымчанам от 27 августа - накануне выборов в Госсовет республики и органы самоуправления, которые пройдут 8 сентября. Владимир Вольфович говорил о том, что Крым необходимо сделать витриной России, а крымчане - самый важный ресурс, в который нужно вкладывать силы и средства. Только вот при этом крымчане практически не видели глаз политика - почти всю свою речь он прочитал с листа, без эмоций - сухо и монотонно. И это Жириновский, который практически никогда себе такого не позволял - всегда обращался к народу напрямую, без всяких заготовок! Что же теперь произошло?

- В преддверии выборов Жириновскому так или иначе приходится делать некие ритуальные жесты, направленные на поддержку своей партии и ее региональных организаций. Крым - это место, которое нельзя было обойти вниманием перед выборами. Положено было сделать - Владимир Вольфович сделал, но никакого вдохновения, видимо, у него не было. Не записать обращение к крымчанам было нельзя, а сделать этого качественно Владимир Вольфович по каким-то причинам не захотел, - прокомментировал политолог, доцент кафедры культурологии и религиоведения КФУ им. Вернадского Николай Кузьмин.

Владимир ЖириновскийФото: Иван ПРОХОРОВ

«Местное отделение партии малоактивно»

Впечатление, что некая индифферентность лидера ЛДПР к выборам в Крыму передалась и местному региональному отделению. Показательным в этом отношении был первоначальный отказ крымского избиркома в регистрации республиканского списка кандидатов от ЛДПР. А все потому, что местное отделение не смогло вовремя предоставить полный пакет документов - нонсенс для такой серьезной политической силы. В итоге ЛДПР все же зарегистрировали кандидатов по спискам, но только через суд и в последний момент, запрыгнув в вагон уже уходящего выборного поезда.

Эксперты отмечают, что «экстренно-пожарная» регистрация не отрезвила региональное отделение, и предвыборную кампанию в Крыму либерал-демократы проводят, мягко говоря, малоактивно.

- Пока что из всей предвыборной кампании видно, что ЛДПР сильно выборами в Крыму не озабочена - никаким образом себя не проявляла и, кажется, участвует в выборах на полуострове, скорее, формально, - продолжает Николай Кузьмин.

И это притом, что 5 лет назад крымчане уже доверились этой партии и провели в парламент аж 5 депутатов от ЛДПР - фракция этой политсилы стала единственной, кто составил компанию «Единой России» в парламенте.

И в принципе, нет ничего удивительного, что оригинальный состав фракции ЛДПР в уходящем парламенте распадается на глазах: Сергей Шувайников, Евгений Кабанов и Александр Файнгольд официально покинули партию - причем двое последних уже включены в список кандидатов в депутаты Госсовета от «Единой России». Такая же ситуация и с представительскими органами в муниципалитетах, где избранные депутаты от ЛДПР массово переходят в партию власти.

Вся надежда на ситуативный электорат

Впрочем, хоронить либерал-демократов еще рано, считает член Общественной палаты РК, ученый секретарь Крымского отделения Российской ассоциации политических наук, политолог Наталья Киселева.

- Увы, не могу сказать, что ЛДПР что-то делала в эти 5 лет, чтобы в 2019 преодолеть проходной барьер в парламенте Крым, все это время партия находилась в своеобразном политическом межсезонье. Тем не менее, по моему прогнозу, «списочники» от ЛДПР все же смогут попасть в Госсовет за счет своего базового электората, но главное - за счет так называемого ситуативного электората, который высказывает свои протестные настроения, вызванные недавней пенсионной реформой и налоговой политикой, которую провела партия власти в 2019 году, - полагает Наталья Киселева.

Своего коллегу поддерживает и политолог Иван Мезюхо.

- Мой личный прогноз таков, естественно, «Единая Россия» возьмет большинство голосов в парламенте - это очевидно. ЛДПР традиционно имеют своего избирателя в Крыму, поэтому должны пройти в парламент, на грани прохождения также КПРФ, - высказался Иван Мезюхо.

Что ж, будем надеяться, что либерал-демократы встрепенуться и в последние дни предвыборной гонки качественно поработают, чтобы не лишиться еще и ситуативного электората. А он, как известно, очень переменчив…

Автор: Константин Сергеев