Никаких суеверий! Симферопольцы с удовольствием женятся в пятницу, 13-го

Пятница, 13-е – мистический день, когда черные кошки мяукают на луну, ведьмы облетают свои владения на метле, крысы танцуют под звуки свирели, а тридцать три несчастья обычно случаются все и сразу. Кто ж в такой нехороший день пойдет под венец?

Однако ж в одном только Симферополе 34 пары решили связать себя узами брака!

- Пары у нас не суеверные. День расписан поминутно! - рассказала КП-Крым руководитель Отдела регистрации брака города Симферополя Алина Журавлева.

Саша и Саша. Фото: личный архив

«ХОТЕЛИ НА ШАБАШ, НО РЕШИЛИ НА СВАДЬБУ»

В их числе – 29-летний Александр Торопов и его будущая жена, 24-летняя Александра Калина. Саша и Саша. Оба – Близнецы по гороскопу. Говорят, символизм сопровождает их по жизни, так что жениться в пятницу, тринадцатого – самое то!

- Нам очень нравится эта дата. Хотели в пятницу, 13-го пойти на шабаш, не нашли подходящего, поэтому решили устроить свой, - смеется Александр, отвечая на расспросы КП-Крым. – Любимая часто называет меня чертом, и пятница, тринадцатое – лучший день, когда нужно играть свадьбу!

- Значит, никаких суеверий? Плохой приметой эту дату не считаете?

- Мы не боимся суеверий, это они боятся нас! Ведьму с метлы сбросим, черной кошке можем хвост открутить!

"Любимая часто называет меня чертом". Фото: Личный архив

Познакомились будущие супруги в 2012 году. Понравились друг другу, долгое время встречались, а теперь решили связать свои жизни насовсем. Предложение своей любимой Александр делал в одном из самых романтичных мест Крыма – в Коктебеле.

- Зашел я в магазин за вином, а там прикольные колечки продавались светящиеся. Ну, думаю, вот оно! Выхожу, становлюсь на одно колено. Лето, солнце, вино, Коктебель – и я с пластмассовым кольцом в руке говорю: «Выходи за меня замуж!». Она не могла мне отказать, - вспоминает Саша.

Александр и Александра хотят двоих детей – чтобы тоже назвать их Александр и Александра. Прекрасное будет семейство!

«А У МЕНЯ ЭТО УДАЧНЫЙ ДЕНЬ!»

Журналист «КП-Крым» Иван Костогрызов тоже женился в пятницу, 13-го. Познакомился с будущей супругой в гостях у общего друга в 2015 году. Сначала просто общались, дружили, а потом и искра промелькнула…

- У меня всегда пятница, 13-е, была довольно удачным днем. Вот мы и решили пойти против общественного мнения, сыграв свадьбу в «мистический» день. К слову, в ЗАГСе тогда было довольно свободно, - поделился Иван. – Уже полтора года женаты, полет отличный, никаких проблем! Даты, в общем-то, это условность. Если учитывать перемены, которые пережил русский календарь в ХХ веке, то черт разберет вообще, когда настоящая пятница, 13-е.

Иван и Елена Костогрызовы. Фото: личный архив

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