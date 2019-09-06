Выборы в Крыму 2019: что нужно знать избирателю

Как найти свой участок?

Те, кто обнаружил в своих почтовых ящиках приглашение на выборы, могли увидеть адрес своего избирательного участка. Но, если приглашение на выборы в Крыму 2019 года не пришло – отчаиваться не стоит.

Найти свой избирательный участок можно на официальном сайте крымского избиркома. Для этого нужно перейти по соответствующей ссылке на главной странице сайта, среди списка регионов выбрать «Республика Крым», найти в списке свой населенный пункт и адрес. Так можно получить всю информацию о своем избирательном участке.

Если есть регистрация на портале «Госуслуги» - загляните в личный кабинет. Туда также должно прийти приглашение на выборы с полной информацией о вашем избирательном участке.

Голосую, где хочу?

Да, голосовать не по месту прописки можно в пределах своего региона. До 4 сентября нужно было подать соответствующую заявку на сайте госуслуг или лично написать заявление в любом МФЦ. Те, кто не успел, имеют возможность подать соответствующую заявку до 14:00 7 сентября в участковую избирательную комиссию по месту прописки.

Что нужно для голосования?

Паспорт или документ его заменяющий. Например, заграничный паспорт или временное удостоверение. Военнослужащие могут использовать военный билет. Помните, что пенсионное удостоверение и водительские права не являются заменой паспорту. Копия паспорта также не подойдет.

Есть ли я в списках?

Чтобы это узнать, можно обратиться на свой избирательный участок и уточнить наличие своей фамилии в списках. Если ответ отрицательный, или данные о вас не верны - необходимо написать соответствующее заявление и следовать дальнейшим инструкциям.

Если ваше отсутствие в списках обнаружилось в день голосования, комиссия проверит, не проголосовали ли вы ранее в другом месте.

А если нарушения?

Если окажется, что вы уже проголосовали или заметили в списках данные своего умершего родственника - следует обратиться к членам избирательной комиссии, наблюдателям и представителям полиции. Также можно воспользоваться номером горячей линии ЦИК РФ - 8 800 222 11 83, или обратиться на горячую линию крымского избиркома +7-978-073-84-20.