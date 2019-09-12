2019-09-12T18:27:59+03:00
Политика

«Единая Россия» - абсолютный лидер по итогам выборов в Крыму

Партия получила больше мандатов, чем в 2014 году
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Фото: пресс-служба КРО партии «Единая Россия»Фото: пресс-служба КРО партии «Единая Россия»
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В Единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории Республики Крым прошли выборы депутатов в Государственный Совет, городские и сельские советы.

Всего разыгрывалось 2989 мандатов в органы представительной власти разного уровня. Крымское региональное отделение партии «Единая Россия» через открытую процедуру Предварительного голосования определило кандидатов от Партии и выдвинуло их для участия во всех выборных кампаниях.

В крымском парламенте «Единая Россия» получает Конституционное большинство

В выборах в Государственный Совет Республики Крым Партия участвовала по всем 25 одномандатным округам и единому избирательному округу - партийный список состоял из 50 кандидатов. Итоги голосования показали, что кандидаты от "Единой России" одержали победу на всех мажоритарных округах. Также крымские избиратели поддержали список «Единой России» и отдали за Партию почти 55% голосов. Таким образом, единороссы получили 60 мандатов из 75 в Государственном Совете Республики Крым, что составляет 80% - Конституционное большинство.

Это показатель того, что крымчане позитивно оценивают, как результаты тех преобразований, которые проводятся в регионе с 2014 года под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина, так и работу команды "Единой России" и лидеров партийного списка - Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и Секретаря регионального отделения Партии, Председателя Государственного Совета республики Владимира Константинова.

В городских и сельских советах Партия выиграла подавляющую часть депутатских мандатов

В голосовании по выборам депутатов в городские советы «Единая Россия» также получила большинство голосов, и выиграла подавляющую часть депутатских мандатов. Представительство Партии в городских советах Крыма составляет 71% от общего числа всех мандатов. Важным показателем является представительство Партии в административном центре республики городе Симферополе.

Кандидаты от «Единой России» победили на всех 19 мажоритарных округах, а список поддержали 55% избирателей, принявших участие в выборах. В городском совете Симферополя единороссы составят 82% депутатского корпуса.

Достойную поддержку избирателей кандидаты от Партии получили и в сельских советах: из 2624 мандатов они получают 2049, что превышает аналогичный показатель 2014 года на 95 мандатов. Таким образом, "Единая Россия" обеспечила себе практически монопольное представительство в советах муниципальных районов.

По словам Владимира Константинова, Партия одержала победу во всех регионах Крыма.

- Мы не проиграли ни одного значимого совета, ни одного округа. Мы получили гораздо большее представительство по сумме всех мандатов, которые есть в Крыму, во всех уровнях власти, - сказал лидер крымских единороссов.

По его словам, крымчане по-прежнему доверяют "Единой России". «Мы не потеряли наш электорат. На этом результате можно выстраивать эффективную политику и формировать власть, реализуя главную задачу, нашей команды которая заключается в выполнении народной программы «От Крымской весны к Крымской мечте», - подчеркнул В. Константинов.

Пресс-служба КРО партии «Единая Россия»

*На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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