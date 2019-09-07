День города Керчи 2019: «Шоу керченских невест», Лариса Долина и фейерверк

Два дня - 13 и 14 сентября жители и отдыхающие смогут стать зрителями, а в некоторых случаях и участниками, торжественных мероприятий в приморском городе. Ровно 46 лет тому назад Керчи присвоили почетное звание "город-герой" - праздник посвящен именно этому историческому событию. Отмечать дату будут весело, красиво и креативно. В День Керчи запланировано много ярких и масштабных событий.

На набережной, к примеру, в эти дни можно будет запечатлеть себя и своих близких в фотозоне «Аллея влюбленных», побывать на открытии развлекательного аттракциона «Мой дельтаплан». Можно отправится в морскую прогулку, посидеть в ресторане или кафе, купить что-нибудь на память на выставке-продаже сувениров.

И так, полная программа Дня Керчи

13 сентября

16.00 – здание администрации Керчи, Большой зал, улица Свердлова,6: церемония награждения лауреатов рейтинга достижений «Золотой грифон -2019»

14 сентября

Молодежный парк

11.00 - 13.00 - промоакция «Открытие Wi-Fi зоны отдыха»

Сквер Славы

10.30 -10.45 акция у Вечного огня

Сквер Мира

10.30 – 12.30 конкурс композиций из цветов «Тебе, Мой город!»

10.30 – 18. 00 экспозиция местных производителей «Это делает Керчь»

выставка фотоклуба «Пантикапей»

16. 00 - 20. 00 «Рыцарский турнир»

18.00 программа «Керчь- спортивная»

Площадь имени Ленина

10.45 – 11.30 торжественное открытие праздника, посвященного 46-й годовщине присвоения звания «Город-герой Керчь»

11.30 – 12.30 концерт духового оркестра

16.00 – 19.00 фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия»

19.00 – 19.30 флешмоб «Я люблю тебя, мой город!»

19.30 – 20.00 развлекательная программа «Шоу керченских невест»

20.00 – 22. 00 концерт

группа «Белый орел»

народная артистка России Лариса Долина

22.00 фейерверк

КСТАТИ

В Севастополе с 7 по 15 сентября проходит Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах. Больше недели для жителей полуострова и отдыхающих будут работать многочисленные исторические реконструкторы. Всего организовано несколько площадок: от античности до 50-х годов.И вы можете в «Комсомольской правде» - Крым» узнать полную программу фестиваля.