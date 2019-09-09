«Собака лает, караван идет»: В Крыму ответили на непризнание местных выборов Грузией и странами Прибалтики

Вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс посоветовал правительству Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии, которые не признали выборы, проведенные на территории республики, «заниматься своими делами, а не совать нос в чужие».

Ранее МИД Грузии заявил, что выборы в местные советы и парламент незаконны, а голосование представляет собой «грубое нарушение основополагающих норм и принципов международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины». Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу также сказал, что страна не признает выборы, и выразил поддержку «территориальной целостности Украины». Литовский МИД назвал организацию выборов «еще одним систематичным действием, нарушающим резолюцию Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года о территориальной целостности Украины, и международные правовые нормы».

- Мне просто смешно! Где Грузия, Латвия, Эстония и Литва, а где Крым с Россией. Какое отношение эти страны вообще имеют к крымским выборам? - заявил КП-Крым Ефим Фикс, - Мы же не делаем протест по поводу назначения нового премьер-министра Грузии и не комментируем их выборы. Почему они лезут сюда, вообще непонятно. Видимо, им делать нечего, вот и все. Они и занимаются этой ерундой. Пусть лучше разберутся со своими внутренними делами. И не лезут туда, куда не нужно. От того, что они говорят, ничего не изменится. «Собака лает, караван идет».

Напомним, 8 сентября в Крыму прошли выборы депутатов второго созыва в Госсовет РК, а севастопольцы выбирали представителей партий в Законодательное собрание города. Кроме этого, жители Крыма и Севастополя голосовали за членов городских и сельских советов.

Центризбирком уже обнародовал итоги голосования в городе-герое: там обработано 100% бюллетеней. Первое место заняла партия «Единая Россия» - за нее отдали голоса 38,5 процента избирателей. Второе место у КПРФ, у нее 18,7% голосов. На третьем месте ЛДПР - 18,5 %. В Республике Крым обработано 93,34% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидер, по итогам голосования, партия «Единая Россия» - 54,3% голосов. На втором месте ЛДПР - 17%, а на третьем - КПРФ С 8,2% голосов.

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