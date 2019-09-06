Выборная восьмерка

Уже в воскресенье в Крыму пройдут выборы депутатов в Государственный совет республики и представительные органы в муниципалитетах. Своих слуг народа в крымский парламент намерены провести 8 политических партий - одни из них хорошо известны крымчанам, другие участвуют в избирательной гонке, скорее, формально. «Комсомолка» решила сделать сжатый анализ этих партий, их политических амбиций на выборах и степень узнаваемости в республике. Для наглядности разместим политсилы в том порядке, в каком их увидит избиратель в бюллетене 8 сентября...

№ 1. ЛДПР

Одна из самых узнаваемых партий в России и Крыму благодаря бессменному лидеру Владимиру Жириновскому. В 2014-м году ЛДПР смогла преодолеть 5%-й барьер и провести в крымский парламент 5 своих депутатов. Тем не менее, депутаты от фракции за свою каденцию зарегистрировали лишь 7 законопроектов, а законом стал и вовсе лишь один. Более того, трое из пяти парламентариев первоначального состава от ЛДПР уже покинули партию. Не задалась у социал-демократов и нынешняя предвыборная кампания: ЛДПР не сумела вовремя предоставить документы в ЦИК республики и зарегистрировалась только через суд. Список кандидатов традиционно возглавляет сам Владимир Жириновский, а вторым идет Павел Шперов - оба действующие депутаты Госдумы, включенные в список, судя по всему, для пущей солидности.

ЛДПР

№ 2. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

Сказать об этой партии в контексте крымских политических реалий, честно говоря, особо нечего. На выборах в 2014 году она набрала неожиданно много для себя - 1,9%. Тем не менее, до проходного барьера было еще далеко. «Партия пенсионеров», по мнению многих экспертов, является технической политсилой в Крыму, которая призвана продемонстрировать политический плюрализм выборной кампании.

Партия пенсионеров

№ 3. КПРФ

На прошлых выборах в Крыму КПРФ была в шаге от прохождения в местный парламент, получив 4,48% голосов. С тех пор региональное отделение КПРФ обрело нового руководителя - Сергея Богатыренко, который теперь и возглавил список кандидатов в депутаты от КПРФ. Тем не менее, узнаваемость его личности в Крыму достаточно низкая, да и масштабной агитационной кампании в предыдущие месяцы политсила в республике не проводила.

КПРФ

№ 4. Патриоты России

Еще одна «темная лошадка» избирательной кампании. О политсиле и ее кандидатах знает весьма ограниченное количество крымчан. Стоит только отметить, что в 2014 году за «патриотов» проголосовало 1,17% избирателей. Говорить об активной агитационной кампании к предстоящим в воскресенье выборам, увы, не приходится.

Партия "Патриоты России"

№ 5. Справедливая Россия

На прошлых выборах в Госсовет республики эта думская партия набрала чуть менее 2% голосов. Чтобы претендовать на попадание в парламент, местному отделению «справедливороссов» за пять лет нужно было проделать громадную агитационную работу, повышая степень узнаваемости будущих кандидатов и партии в целом среди крымчан. Впечатление, что осуществить задуманное так и не удалось: партия мало чем себя смогла проявить за период «выборного межсезонья». Кажется, не помогла и смена руководства регионального отделения «СР». Что же касается первого номера кандидатов в депутаты от политсилы - молодого политика Виктории Билан, то «локомотивом» списка она стать, как видится, так и не смогла.

Партия "Справедливая Россия"

№ 6. Коммунистическая партия «Коммунисты России»

Еще одна коммунистическая партия, которая уже второй раз участвует в крымской предвыборной гонке. Пять лет назад политсила набрала 2,1% голосов избирателей, оттянув на себя часть электоральной базы КПРФ. В принципе, эту партию можно было бы назвать формальной и ничем не примечательной, если бы не первый номер списка - Леонид Иванович Грач. Эта фигура хорошо известна крымчанам, которые интересовались политикой в 90-х и начале 2000-х. В свое время Леонид Грач при Украине многие годы был главой коммунистов Крыма, председателем Верховного совета РК и даже народным депутатом в Верховной Раде. Впрочем, уже около 7 лет пребывает в тени большой политики и проявить себя уже в российском Крыму по большому счету не смог, растеряв былой электоральный потенциал.

Партия "Коммунисты России"

№ 7. Единая Россия

О «Единой России» говорить много тоже не стоит, но уже по иной причине - узнаваемость этой партии и ее первых лиц в Крыму огромна, если не сказать больше. Возглавляет список глава Крыма Сергей Аксенов, вторым идет спикер регионального парламента Владимир Константинов, третьим - член Совета Федерации Сергей Цеков. Политики хорошо известны крымчанам и в представлении не нуждаются. «Единороссы» дают крымчанам четкий месседж на продолжение курса по развитию региона при поддержке федеральных властей и президента России Владимира Путина. По сути, все преобразования в Крыму за последние 5 лет - так или иначе на счету провластной партии, получившей в 2014 году 70 мандатов в крымском парламенте из 75 возможных. Собственно, больше и добавить нечего.

Партия "Единая Россия"

№ 8. Родина

В 2014 году «Родина» показала четвертый результат на выборах в Госсовет, получив 2,65% голосов. Впрочем, тогда партия была на слуху по иной причине - от этой политсилы пытался баллотироваться небезызвестный директор сафари-парка Олег Зубков, но суд отменил регистрацию кандидата, так как он буквально накануне вступил в «Единую Россию»… В следующие пять лет региональное отделение партии не изменило своему кредо и к нынешним выборам привлекало под знамена большое количество фигур, которые уже были задействованы в других политических проектах. Возглавляет список «Родины» Константин Кнырик - к слову, уже был депутатом горсовета Бахчисарая, но добровольно отказался от своего мандата и теперь нацелен на статус регионального депутата.

Партия "Родина"

Автор: Константин СЕРГЕЕВ