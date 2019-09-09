Сотни исполнителей и тысячи зрителей: В Коктебеле прошел джазовый фестиваль «Live in Blue Bay-2019»

В Коктебеле прошел международный джазовый фестиваль «Live in Blue Bay».

В последние дни лета-начале бархатной осени маленький курортный поселок Крыма Коктебель бурлит. И летом здесь довольно насыщенная программа для туристов и жителей полуострова. А на закате бархатного сезона Коктебель и вовсе превращается в столицу музыки, а конкретно – джаза. Нынче из-за погоды – джаза у штормящего моря. Только что отгремел один джазовый фестиваль, и начался другой - «Live in Blue Bay».

Для фестиваля соорудили сцену. Фото: пресс-служба фестиваля «Live in Blue Bay»

Он очень душевный, у него особая домашняя атмосфера. Где еще поклонникам можно вот так запросто встретить любимых музыкантов на улочках, пообщаться с ними вот так, лицом к лицу, послушать их концерты и задать все интересующие их вопросы.

- Сотни музыкантов, тысячи поклонников, несколько площадок. И вход на все концерты – свободный. Наш фестиваль необычен. Он проводится уже 11-й год. Аналогичных просто не существует, потому что никто не проводит подобные мероприятия бесплатно, - отмечает основатель «Live in Blue Bay» Константин Зелинский.

Сергей Манукян порадовал поклонников своим талантом. Фото: пресс-служба фестиваля «Live in Blue Bay»

Один из постоянных участников фестиваля - Сергей Манукян, легенда отечественного джаза, считает, что у фестиваля есть душа. А зрители считают, что душой фестиваля стал давно он, Манукян.

- Мы просто хотим порадовать вас и себя тоже. Даже те произведения, которые я играл в прошлом году, я исполню по-другому, это точно. Два раза одинаково одна композиция не играется. Собственно, это есть основная задача джаза, и вообще музыки, - говорит известный во всем мире джазмен.

Коктебель просыпался и засыпал под джазовые мелодии несколько дней. Открывался фестиваль зажигательным, праздничным парадом, когда более тысячи гостей и жителей Коктебеля под звуки известных джазовых композиций в единой музыкальной колонне, которая казалась бесконечной, прошли по набережной. А затем концерты и мастер-классы, где музыканты делились с любителями джаза секретами этой удивительной музыки.

Среди участников самого яркого музыкального события бархатного сезона в Крыму - известный джазмен - Андрей Кондаков, эстрадно-джазовый оркестр им. Кима Назаретова из Ростова-на-Дону. А как зажигал на сцене оркестр УМВД из Севастополя, приехавший на фестиваль в первый раз. И, скорее всего, не в последний. «Mama’‎s Bad Boys» - второй год на фестивале. Зрители после прошлого их выступления требовали «еще и еще», и организаторы уговорили группу, которая базируется в Голландии, приехать и на этот раз.

- Мы очень рады еще раз приехать в Крым. Нас хорошо принимают, здесь великолепная публика, - говорит барабанщик Анатолий Смирнов.

По его словам, каких-либо проблем из-за санкций с приездом на полуостров у них не возникло. Все прошло спокойно. А вот в прошлый раз перед визитом в Коктебель на Live in Blue Bay в социальных сетях группе поступали рекомендации не приезжать.

Уже давно стали любимцами публики крымские группы «Yalta Jazz», «Hayat», великолепный коллектив «Buzzer Party» из Санкт-Петербурга, харизматичные Гия Дзагнидзе и «Modern Blues Band» из Москвы, самобытный «Marcus Bona Quartet».

Dario Napoli приехал из Италии. Фото: пресс-служба фестиваля «Live in Blue Bay»

Завоевал восхищение зрителей Dario Napoli из Италии.

- Мы думаем возвести целый комплекс концертных площадок. К примеру, в районе набережной, у холма Юнге, планируется возвести Фестивальный центр, а на территории бывшего Дома писателей - всесезонный центр для проведения фестивалей классической музыки, поэтических и писательских плэнеров. Если все состоится, Коктебель реально станет столицей джаза, столицей музыки», - поделился Константин Зелинский.