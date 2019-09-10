Композитная арматура: виды и особенности

Арматура – незаменимый элемент, который широко используется при строительстве различных сооружений, от временных объектов до многоквартирных домов. Основная задача арматур – усиление конструкций, распределение нагрузки, сбор каркасов и многое другое.

Характеристик, по которым арматурные материалы различаются между собой, множество. Кроме очевидных критериев, вроде формы и диаметра сечения, изделия отличаются материалом производства.

В данной статье мы бы хотели подробнее поговорить об арматурах из композитного сырья. Это относительно новый тип изделий, использование которых в некоторых ситуациях более оправдано, чем использование традиционных стальных арматур.

Что такое композитная арматура?

В отличие от изделий, которые производятся из стали различных марок, композитная арматура может быть выполнена из базальта, стеклопластика, углепластика, а также другого неметаллического сырья.

Одним из преимуществ композитного материала является его повышенная или даже полная стойкость к таким негативным явлениям, как коррозия. Вместе с влагостойкостью антикоррозийные качества позволяют добиться длительного срока эксплуатации.

Кроме того, композитное сырье легче металла. Значит, используя альтернативные конструкции в строительстве, удается снизить общий вес. Этот же показатель становится преимуществом при транспортировке.

Неметаллические материалы лишены известного недостатка стальных арматур – образования мостиков холода. Также композитная арматура не становится источником помех при прохождении радиоволн, она не проводит электричество. Это важно в случаях с объектами, для которых принципиальна радиопрозрачность.

Область применения композитных арматур

Монтаж композитных аналогов традиционных стальных арматур не вызывает проблем, а сфера использования довольно обширна – от закладки фундамента в агрессивных средах и частного строительства до укрепления стен, насыпей и дорожного полотна.

Обратите внимание, что расчет диаметра и других показателей при использовании композитной арматуры производится по другим показателям, чем при использовании стальных арматур. К примеру, некоторые композитные изделия в несколько раз прочнее стальных, что позволяет использовать материалы меньшего диаметра.

Перед покупкой композитных строительных материалов рекомендуем ознакомиться с техническими характеристиками и спецификациями у консультантов профильных поставщиков.

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