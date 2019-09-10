2019-09-10T17:15:59+03:00
Экономика

Композитная арматура: виды и особенности

Композитный материал более устойчив к коррозии
Поделиться:
Изменить размер текста:

Арматура – незаменимый элемент, который широко используется при строительстве различных сооружений, от временных объектов до многоквартирных домов. Основная задача арматур – усиление конструкций, распределение нагрузки, сбор каркасов и многое другое.

Характеристик, по которым арматурные материалы различаются между собой, множество. Кроме очевидных критериев, вроде формы и диаметра сечения, изделия отличаются материалом производства.

В данной статье мы бы хотели подробнее поговорить об арматурах из композитного сырья. Это относительно новый тип изделий, использование которых в некоторых ситуациях более оправдано, чем использование традиционных стальных арматур.

Что такое композитная арматура?

В отличие от изделий, которые производятся из стали различных марок, композитная арматура может быть выполнена из базальта, стеклопластика, углепластика, а также другого неметаллического сырья.

Одним из преимуществ композитного материала является его повышенная или даже полная стойкость к таким негативным явлениям, как коррозия. Вместе с влагостойкостью антикоррозийные качества позволяют добиться длительного срока эксплуатации.

Кроме того, композитное сырье легче металла. Значит, используя альтернативные конструкции в строительстве, удается снизить общий вес. Этот же показатель становится преимуществом при транспортировке.

Неметаллические материалы лишены известного недостатка стальных арматур – образования мостиков холода. Также композитная арматура не становится источником помех при прохождении радиоволн, она не проводит электричество. Это важно в случаях с объектами, для которых принципиальна радиопрозрачность.

Область применения композитных арматур

Монтаж композитных аналогов традиционных стальных арматур не вызывает проблем, а сфера использования довольно обширна – от закладки фундамента в агрессивных средах и частного строительства до укрепления стен, насыпей и дорожного полотна.

Обратите внимание, что расчет диаметра и других показателей при использовании композитной арматуры производится по другим показателям, чем при использовании стальных арматур. К примеру, некоторые композитные изделия в несколько раз прочнее стальных, что позволяет использовать материалы меньшего диаметра.

Перед покупкой композитных строительных материалов рекомендуем ознакомиться с техническими характеристиками и спецификациями у консультантов профильных поставщиков.

При поддержке официального сайта завода-производителя http://nzkt.ru/

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В ожидании холодов
Синоптики прогнозируют в столице теплую и слякотную зиму. Видимо, некоторые управляющие компании, отвечающие за жизнь многоквартирных домов, получили этот прогноз раньше всех и поэтому осознанно игнорируют счета за тепло и горячую воду
«Метрострой» при поддержке Газпромбанка запустил станции Фрунзенского радиуса метро
В Санкт-Петербурге открылись три станции второй очереди Фрунзенского радиуса метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», построенные при поддержке Газпромбанка
Новости 24
На почве ревности: В Севастополе мужчина убил сожительницу в лесу
Школьники Симферополя вместо букетов учителям купили бинты и лекарства
Туристка из Казани стала 4-х миллионным пассажиром аэропорта «Симферополь»
Оставили «плешь»: В Симферополе дорожники насмешили соцсети, уложив асфальт вокруг иномарки
Санатории сети «Курорты Крыма» приняли участие в московской международной выставке по туризму
Чемпионом России впервые стал дзюдоист из Севастополя
За «минирование» вокзала в Симферополе мужчине грозит 5 лет тюрьмы
В Крыму находится делегация из Америки
Госсовет рассмотрит три кандидатуры на должность главы Крыма
В Судаке из моря достали труп мужчины
На трассе Черноморское-Евпатория вспыхнул крупный пожар
В Крыму пропал отец украинского футболиста из сборной
В центре Симферополя началась укладка первого слоя асфальта
У нелегальных перевозчиков Крыма отобрали полсотни машин
Недалеко от Сапун-горы в Севастополе нашли склад боеприпасов
Керченская паромная переправа за лето перевезла почти 5 тысяч пассажиров
Ялта и Севастополь возглавили список популярных курортов на выходные осенью
Погода в Крыму 10 сентября: Ветрено и без дождей