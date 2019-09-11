2019-09-11T17:41:11+03:00
Звезды

Егор Летов и Крым: Как основатель русского панк-рока зажигал на полуострове

Крым во второй половине 80-х годов был весьма популярен у советского андеграунда, и Егор Летов тоже поддался очарованию полуострова
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Егор Летов нередко посещал полуостров. Фото: соцсетиЕгор Летов нередко посещал полуостров. Фото: соцсети
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Во вторник, 10 сентября, музыкант и поэт Егор Летов мог бы праздновать день рождения - 55 лет. Он до сих пор остается одним из самых культовых музыкантов нашей культуры. Произведения Летова исполняют государственные симфонические оркестры, а в родном Омске его именем хотели назвать аэропорт. Но мало кто знает, что Крым, а точнее Симферополь, сыграл важную роль в жизни Егора Летова.

Крым во второй половине 80-х годов был весьма популярен у советского андеграунда. С концертами или просто на отдых сюда приезжал Виктор Цой и другие, менее популярные музыканты. Поддался очарованию полуострова и Егор летов.

ПРИЕХАЛ В КРЫМ БЕЗ ДЕНЕГ

В 1987 году он вместе с Янкой Дягилевой отправился в Симферополь, опасаясь преследования властей в родных краях.

- Ехали на третьих полках в поездах, нелегально, у нас не было денег – за 43 рубля мы смогли доехать до Симферополя и еще попасть на рок-фестиваль, билеты купить, - вспоминал позднее музыкант в одном из своих интервью.

Речь идет о фестивале «Рок- Парад». Он проходил в нынешнем Доме культуры профсоюзов, который тогда именовавшегося Домом культуры строителей. Проходил фестиваль при участии Симферопольского рок-клуба. Ему Летов обязан знакомству со многими будущими легендами русского рока.

Егор Летов, с Янкой Дягилевой и Анатолием Боровиком на привокзальной площади Симферополя, 1989 год. Фото:соцсети

Егор Летов, с Янкой Дягилевой и Анатолием Боровиком на привокзальной площади Симферополя, 1989 год. Фото:соцсети

ЗАСТАЛ ШЕВЧУКА СО СТАКАНОМ

В том же 1987 году Егор Летов знакомится в Симферополе с Юрием Шевчуком и Николаем Кунцевичем (одним из основоположников рок-перфоманса в России. - Ред.)

- Был я в Симферополе у Шевчука – я тогда был пацан совсем, я к нему зашел как фан, он меня, наверное, тогда и не запомнил – как раз перед концертом он там сидел, водку хряпал, и чего-то разговорились, - вспоминал Летов.

СПЕЛ В ЦИРКЕ

Позднее Летов с «Гражданской обороной» принимал участие в первом фестивале Симферопольского рок-клуба в 1989 году. Действо проходило в цирке. Выступал Летов и на площадках Южного берега Крыма.

Позже музыкант неоднократно посещал Крым как с концертами, так и с дружескими визитами к местным музыкантам, поэтам и художникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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